Italia: Maahanmuuttajajengi pahoinpiteli valtion virkamiehen lähes kuoliaaksi

Poliisi on ottanut kiinni useita ulkomaalaisia epäiltynä kahdesta väkivaltaisesta hyökkäyksestä, joista ensimmäinen jätti italialaisen virkamiehen taistelemaan hengestään.

Rooman Terminin aseman ympäristö muuttui jälleen väkivaltaisen rikollisuuden näyttämöksi, kun viime lauantai-iltana seitsemän–kahdeksan hengen maahanmuuttajajoukon epäillään syyllistyneen kahteen peräkkäiseen pahoinpitelyyn. Ensimmäinen uhri, 57-vuotias Italian yritysministeriön virkamies, hakattiin niin rajusti, että hänet löydettiin kadulta verissään ja kriittisessä tilassa.

Il Giornalen raporttien mukaan hyökkäys tapahtui noin kello 22 Via Giolittilla, aivan Terminin aseman tuntumassa. Silminnäkijöiden mukaan mies joutui yhtäkkiä väkivaltaisen joukon piirittämäksi ja pahoinpidellyksi ilman minkäänlaista provokaatiota. Paikalle hälytetyt ensihoitajat kuljettivat hänet Umberto I -sairaalaan, jossa lääkärit vahvistivat vammojen olevan hengenvaarallisia.

Toinen hyökkäys vain tuntia myöhemmin

Vain tuntia myöhemmin samaan jengiin liitetty ryhmä hyökkäsi toisen miehen kimppuun Via Maninilla Esquilinon alueella, joka sekin sijaitsee Terminin läheisyydessä. Tällä kertaa uhri oli 23-vuotias tunisialainen ruokalähetti, joka onnistui pakenemaan ennen kuin pahoinpitely ehti muodostua hengenvaaralliseksi.

Poliisin mukaan molemmat hyökkäykset vaikuttavat selvästi toisiinsa liittyviltä ja tekijöiden toiminta viittaa järjestäytyneeseen ryhmään.

Poliisi käynnisti massiivisen yöllisen operaation

Hyökkäysten jälkeen Rooman poliisi aloitti laajan alueellisen ratsian, johon sisältyi henkilöllisyystarkastuksia, kotietsintöjä ja useita pidätyksiä. Kiinni otetuista useat ovat ulkomaalaisia, joilla on jo entuudestaan rikostaustaa.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa:

18-vuotias egyptiläinen , jolla on aiempia tuomioita ryöstöistä, varastetun tavaran hallussapidosta sekä aseellisista rikoksista. Hänelle oli jo aiemmin määrätty maastapoistumispäätös laittoman oleskelun vuoksi.

, jolla on aiempia tuomioita ryöstöistä, varastetun tavaran hallussapidosta sekä aseellisista rikoksista. Hänelle oli jo aiemmin määrätty maastapoistumispäätös laittoman oleskelun vuoksi. Noin 20-vuotias tunisialaismies , jolla on taustallaan tappeluihin ja huumausaineisiin liittyviä rikoksia.

, jolla on taustallaan tappeluihin ja huumausaineisiin liittyviä rikoksia. 46-vuotias mauritiuslainen , jota vastaan oli voimassa pidätysmääräys.

, jota vastaan oli voimassa pidätysmääräys. 43-vuotias perulainen, jota epäillään poliisiauton vahingoittamisesta tarkastusten yhteydessä.

Yhteensä neljä maahanmuuttajaa pidätettiin, ja lisäksi 16 henkilöä toimitettiin maahanmuuttoviranomaisten tarkastuksiin heidän oleskelustatuksensa selvittämiseksi. Ratsioissa paljastui myös muita rikoksia, kuten huumekauppaa ja väkivaltaisia yhteenottoja.

Poliittinen johto vaatii kovempia toimia

Forza Italian Rooman sihteeri Luisa Regimenti varoitti, että Terminin aseman ympäristö on muuttunut yöaikaan vaaralliseksi alueeksi, vaikka poliisin näkyvyyttä on lisätty. Hänen mukaansa aseman seutu on ”huumeidenkäyttäjien ja kulkureiden piirittämä”, ja hän vaatii ”tiukempia valvontatoimia, laajempaa kameravalvontaa ja kovempia karkotusmääräyksiä”.

Myös Legan kansanedustaja Rossano Sasso otti kantaa tapaukseen X-alustalla. Hänen mukaansa kyseessä on ”taas yksi maahanmuuttajien tekemä hyökkäys”, joka osoittaa Terminin aseman olevan vaarallinen kaikille matkustajille. Sasso vaatii hätätilalainsäädäntöä ja erityistoimia Italian sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi: ”Sota on täällä kotimaassa – tänne meidän on suunnattava resurssimme, ei muualle”.

Terminin asema – rikollisuuden pesäke vai hallitsematon siirtymävyöhyke?

Terminin asema on Italian vilkkain rautatieasema ja yksi Euroopan suurimmista liikenteen solmukohdista. Viime vuosina alue on kuitenkin noussut otsikoihin toistuvien väkivallantekojen, huumekaupan ja laittomasti maassa oleskelevien rikollisryhmien vuoksi. Lauantain tapahtumat ovat jälleen nostaneet esiin kysymyksen siitä, onko Italian pääkaupungin sydän ajautumassa hallitsemattomaan tilanteeseen.

