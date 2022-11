Italia määrää kansalaisjärjestöjen siirtolaisalukset poistumaan mukanaan kaikki aikuiset miespuoliset siirtolaiset

Italian viranomaiset sallivat naisten ja lasten sekä sairaanhoitoa tarvitsevien miesten pääsyn maahan, mutta eväsivät pääsyn 250 aikuiselta mieheltä, jotka olivat kansalaisjärjestöjen aluksilla.

Italian hallitus on sallinut naisille, lapsille ja miehille, joilla on terveysongelmia, poistua humanitaaristen kansalaisjärjestöjen aluksilta, jotka ovat tällä hetkellä satamassa Cataniassa. Sen sijaan se on kieltänyt maahantulon aluksella olevilta aikuisilta miehiltä.

”Humanity 1” -aluksesta poistui sunnuntaina yhteensä 144 ihmistä. Alus purjehtii Saksan lipun alla, ja sen miehistö on saksalainen. Lisäksi norjalaisjohtoisella ”Geo Barents” -aluksella oli 357 ihmistä.

Italian viranomaiset kielsivät kuitenkin 250 aikuiselta mieheltä pääsyn aluksilta. Italian juuri nimitetty sisäministeri Matteo Piantedosi sanoi, että niiden, jotka eivät ole haavoittuvassa asemassa, on poistuttava Italian vesiltä ja saatava apua alusten lippuvaltioilta, tässä tapauksessa joko Saksalta tai Norjalta.

Lisäksi kaksi muuta alusta, joissa kussakin on satoja siirtolaisia, on ankkuroituna Italian rannikon edustalla odottamassa lupaa tulla maihin.

”Humanity 1” -aluksen saksalainen kapteeni kieltäytyy kuitenkin lähtemästä Cataniasta jäljellä olevien miesten kanssa. Hyväntekeväisyysjärjestö, joka rahoittaa alusta, on aloittanut oikeustoimet Italian hallitusta vastaan.

”Jos lähtisin nyt, rikkoisin loputtomasti kansainvälisiä lakeja ja yleissopimuksia täällä Catanian satamassa”, kapteeni Joachim Ebeling sanoi la Repubblica -lehdelle. ”En tee mitään laitonta. Noudatan merilakeja”, hän lisäsi.

Saksalainen kapteeni syytti Italian viranomaisia ”epäinhimillisestä ja laittomasta eloonjääneiden valikoimisesta laittoman asetuksen perusteella”.

SOS Humanity -hyväntekeväisyysjärjestö paljasti sunnuntaina useissa twiiteissään, että se aikoo ryhtyä oikeustoimiin ”Italian hallituksen antamaa asetusta vastaan ja 35 pelastetun ihmisen maihinnousun estämisestä Humanity 1 -alukselta.”

1/4 🔴Breaking: SOS Humanity leitet am Montag gegen das Dekret der italienischen Regierung & die Verhinderung der Ausschiffung von 35 Geretteten von der #Humanity1 rechtliche Schritte ein! Das Vorgehen Italiens verstößt gegen europäisches Recht & die Genfer Flüchtlingskonvention. pic.twitter.com/HQ6fdxJnui — SOS Humanity (@soshumanity_de) November 6, 2022

#Italien bricht internationales Recht! Nur ein Teil der geretteten Menschen konnte in Catania von Bord der #Humanity1 gehen. 35 Menschen durften das Schiff bislang nicht verlassen. Das ist rechtswidrig. Alle Geretteten müssen ausnahmslos & sofort an Land! #seenotrettung pic.twitter.com/UdQLAZ1QMd — United4Rescue (@United4Rescue) November 7, 2022

”Italian toimet rikkovat Euroopan lainsäädäntöä ja Geneven pakolaissopimusta”, hyväntekeväisyysjärjestö lisäsi.

Saksan ja Italian välille syntyi viikonloppuna diplomaattinen kiista sen jälkeen, kun Italian uusi hallitus oli aluksi kieltänyt kolmen kansalaisjärjestön aluksen pääsyn satamaan. Aluksilla oli yli 1 000 ihmistä. Sekä pääministeri Giorgia Meloni että sisäministeri Matteo Piantedosi pysyivät lujana ja vakuuttivat, että Italia ei jatkossakaan ole portti niille, jotka haluavat päästä Euroopan unionin alueelle.

Berliini oli painostanut Italian ulkoministeriötä ja kehottanut sitä ottamaan vastaan kaikki siirtolaiset, jotka ovat saksalaisrekisteröidyllä ”Humanity 1” -aluksella. Tähän Italian suhteista EU-parlamenttiin vastaava ministeri Luca Ciriani vastasi: ”Jos Saksa katsoo, että on olemassa humanitaarinen ongelma, sen pitäisi huolehtia itse siitä. Italiasta ei voi tulla kaikkien maahanmuuttajien turvapaikkaa.”

Italia on jo pitkään kantanut päävastuun siirtolaiskriisistä strategisen maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. YK:n mukaan se on ottanut vuoden alusta lähtien vastaan yli 85 000 laitonta siirtolaista.

Vastavalittu pääministeri Giorgia Meloni asettui aiemmin tänä vuonna pidetyissä parlamenttivaaleissa ehdolle maahanmuuttovastaisella linjalla. Hän asetti maahanmuuttokysymyksen hallituksensa ytimeen pitämässään ensimmäisessä puheessa lainsäätäjille Italian parlamentissa.

”Meidän on pysäytettävä laittomat maastalähdöt ja ihmiskauppa”, Meloni sanoi. Samalla hän selvensi, että hänen hallituksensa ei aio ”kyseenalaistaa sotia ja vainoa pakenevien turvapaikkaoikeutta”.

Lähde: Remix