Italia: Pääministeri Meloni lähettää laittomat maahantulijat vasemmistolaisiin kaupunkeihin

Italian vasemmistolaiset ovat raivoissaan siitä, että pääministeri Giorgia Meloni on määrännyt kansalaisjärjestöjen ”meritaksit” jättämään maahanmuuttajia vasemmistopormestareiden johtamiin kaupunkeihin.

Melonin hallitus on hiljattain antamassaan turvallisuusasetuksessa säätänyt siirtolaisten ”meritakseja” koskevista uusista säännöistä. Lisäksi se on alkanut ohjata siirtolaisia Välimerellä poimivia aluksia satamiin, jotka sijaitsevat kauempana etsintä- ja pelastusalueesta (SAR), usein vasemmistopormestarien johtamiin kaupunkeihin.

Uusi politiikka on herättänyt vastalauseita vasemmistolaisessa demokraattipuolueessa (PD) ja kaupunkien pormestareissa, joiden mukaan toimenpiteet ovat ”rankaisevia” huolimatta monimuotoisuuden ja maahanmuuton oletetuista eduista, Il Giornale kertoo.

Italian sisäasiainministeriön alivaltiosihteeri Wanda Ferro vastasi vasemmiston protesteihin sanomalla: ”Vasemmisto protestoi, koska kansalaisjärjestöjen alukset nousevat vihdoin maihin myös muilla alueilla Keski-Italiassa eivätkä enää vain etelässä. Ilmeisesti vasemmisto haluaisi muuttaa Calabrian ja Sisilian Euroopan pakolaisleiriksi, mikä on täysin tuomittava ajatus.”

EU Refuses to Intervene as Migrant ’Taxi’ Ship NGOs Rail Against Italian Border Control Decree https://t.co/SDLtYHTD8i — Breitbart London (@BreitbartLondon) January 8, 2023

Ferro lisäsi, että Etelä-Italian turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin on kohdistunut jo vuosia jatkuvaa painetta ja hallituksen toimet paineen lieventämiseksi olivat oikea lähestymistapa.

Hän torjui myös valitukset laittomien siirtolaisten ”taksi”-järjestöiltä, jotka joutuvat matkustamaan päiviä SAR-alueelta. Hän totesi, että ”kukaan ei järkyttynyt, kun samat alukset pitävät siirtolaisia merellä viikkokausia odottamassa, että ne ottavat lisää uusia siirtolaisia kyytiin”.

Alukset pyrkivät myös viemään siirtolaisia mieluummin eurooppalaisiin satamiin kuin lähempänä sijaitseviin Pohjois-Afrikan satamiin.

”Ehkä vasemmisto kärsii eräänlaisesta NIMBY-syndroomasta (not in my back yard, suom. ’ei minun takapihalleni’), jossa se julistaa tervetulleeksi niin kauan kuin ongelma on poissa heidän takapihaltaan”, Ferro vihjasi.

Samanlaisia valituksia vasemmistolaiset esittivät Yhdysvalloissa viime syyskuussa sen jälkeen, kun Floridan kuvernööri Ron DeSantis lähetti maahanmuuttajia Martha’s Vineyardin varakkaalle liberaalille asuinalueelle.

Martha’s Vineyard officials are begging for federal assistance over what they are calling a “humanitarian crisis” after just 50 illegal aliens were flown into the elite island where the nation’s wealthiest residents vacation. https://t.co/fEQVRi6dQS — Breitbart News (@BreitbartNews) September 15, 2022

Italian uudet siirtolaisten ”meritakseja” koskevat määräykset tulivat voimaan aiemmin tässä kuussa, ja ne voivat johtaa suuriin sakkoihin ja mahdollisesti niiden kansalaisjärjestöjen alusten takavarikointiin, jotka eivät noudata niitä.

Useat kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä uusiin sääntöihin ja kehottaneet Euroopan unionia ja muita tahoja haastamaan Italian hallituksen. EU on toistaiseksi kuitenkin kieltäytynyt puuttumasta asiaan.

”Muiden sääntöjen ohella Italian hallitus edellyttää, että siviilipelastusalusten on jokaisen pelastustoimen jälkeen suunnattava välittömästi Italiaan. Tämä viivästyttää muita pelastustoimia, sillä alukset suorittavat yleensä useita pelastustoimia useiden päivien aikana”, kansalaisjärjestöt väittivät yhteisessä lausunnossaan.

Siirtolaisten ”meritaksit” jättivät pelkästään viime vuonna yli 10 000 laitonta maahanmuuttajaa Italiaan. Kaikkiaan maahan saapui yli 100 000 laitonta maahantulijaa, mikä on korkein luku sitten vuoden 2017.

Italian PM Giorgia Meloni has called on migrant taxi NGOs to stop their “ferry service” in the Mediterranean. https://t.co/vbYljwkzZK — Breitbart News (@BreitbartNews) January 7, 2023

Lähde: Breitbart