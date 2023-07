Italia: Pääministeri Melonin taistelu laitonta maahanmuuttoa vastaan on ollut parhaimmillaankin tehotonta

Italian Giorgia Meloni kutsuu Tunisiaa apuun kasvavan laittoman maahanmuuton edessä, mutta aikoo myös sallia satojentuhansien siirtotyöläisten laillisen maahantulon. Tämänkö puolesta italialaiset äänestivät viime syyskuussa?

Auttaako EU:n ja Tunisian välinen uusi sopimus hillitsemään laittomien maahanmuuttajien tuloa Italiaan? Italian pääministerin Giorgia Melonin monien kuukausien ponnistelujen jälkeen Tunisissa allekirjoitettiin sunnuntaina 16. heinäkuuta EU:n ja Tunisian välinen aiesopimus, johon osallistuivat Tunisian presidentti Kais Saied, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Meloni ja Alankomaiden pääministeri Mark Rutte.

Tunisiasta on nyt tullut Italiaan purjehtivien siirtolaisten suosituin lähtömaa. Sen osuus Italiaan lähtevistä siirtolaisista on nyt yli 60 prosenttia, kun taas Libyan osuus on vain 30 prosenttia kokonaismäärästä. Toinen Italiaan suuntautuva lähtömaa on Algeria, ja jotkut siirtolaisia täynnä olevat alukset lähtevät suoraan esimerkiksi Egyptistä tai Turkista.

Tunisian reitin osalta voidaan todeta, että laittoman maahanmuuton pysäyttämistä vaikeuttaa huomattavasti se, että ihmissalakuljettajat käyttävät pieniä veneitä ilman Euroopan maahanmuuttomyönteisten kansalaisjärjestöjen apua, koska Tunisia on lyhyemmän matkan päässä Pelagie-saarista, jolla Lampedusa sijaitsee.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kansalaisjärjestöjä olisi Tunisian rannikolla. Kun EU:n valtuuskunta allekirjoitti Tunisissa muistion, Lääkärit ilman rajoja -järjestön ”Geo Barents” -alus toimi Sfaxin rannikolla Tunisiassa. Aluksella oli jo 329 siirtolaista yhdeksän peräkkäisen pelastus- ja keräystehtävän jälkeen.

Samaan aikaan Lampedusan siirtolaiskeskus, joka tavallisesti pystyy vastaanottamaan vain muutamia satoja henkilöitä, oli ylikuormitettu yli 2 000 siirtolaisella. Tämä siitä huolimatta, että Italian viranomaiset ovat nopeuttaneet huomattavasti siirtolaisten siirtämistä Lampedusasta mantereelle.

Italian sisäministeriö rekisteröi 1. tammikuuta ja 17. heinäkuuta välisenä aikana yhteensä 78 182 saapunutta henkilöä, kun vastaava luku viime vuonna oli 33 187. Kyseessä olivat enimmäkseen talousmuuttajat, mikä käy ilmi yleisimmistä lähtömaista, jotka olivat vähenevässä järjestyksessä Norsunluurannikko, Guinea, Egypti, Bangladesh, Pakistan, Tunisia, Burkina Faso, Syyria, Kamerun, Mali ja muut.

Giorgia Meloni on Italian Veljet -puolueen (Fratelli d’Italia) johtaja, joka on oletettavasti maahanmuuttovastainen ja maltillisesti kansallismielinen puolue. Hän on johtanut laittoman maahanmuuton jyrkkää kasvua sen jälkeen, kun hän siirtyi Italian hallitukseen oikeistokoalition johdossa. Toistaiseksi hänen hallituksensa politiikka, mukaan lukien uusi laki, joka tiukentaa Välimeren keskiosissa toimivia kansalaisjärjestöjä koskevia säännöksiä ja joka tuli voimaan aiemmin tänä vuonna, ei ole onnistunut kääntämään tätä suuntausta.

Tästä huolimatta useat kansalaisjärjestöt, jotka ovat juuri tehneet asiasta kantelun Euroopan komissiolle, vastustavat niin sanottua Piantedosin asetusta, joka on nimetty Italian sisäministerin mukaan.

Euroopan komissio voisi kääntyä EU:n tuomioistuimen puoleen saadakseen päätöksen tästä asiasta. Surullinen tosiasia on, että ainoa politiikka, jolla laiton maahanmuutto voitaisiin pysäyttää tehokkaasti ja nopeasti, on estetty EU:n tuomioistuimen viimeisimmällä oikeuskäytännöllä.

Näitä toimenpiteitä Iso-Britannia on nyt ottamassa käyttöön sen jälkeen, kun Australia on saanut menestyksekkäitä kokemuksia ”Operation Sovereign Borders” -ohjelmasta, joka on ollut käytössä jo kymmenen vuotta. Se merkitsisi turvapaikanhakijoiden lähettämistä kolmanteen maahan, jossa heitä pidettäisiin suljetuissa keskuksissa odottamassa heidän hakemuksensa käsittelyä, sekä elinikäistä maahantulokieltoa niille, jotka jäävät kiinni yrittäessään saapua maan alueelle laittomasti veneellä. Ison-Britannian osalta tämä tarkoittaa, että niiden, jotka aikovat hakea turvapaikkaa maassa, on jätettävä hakemuksensa Britannian alueen ulkopuolella, esimerkiksi Ranskassa, josta suurin osa pienistä veneistä lähtee matkaan.

Italian epätoivoinen johtaja nöyrtyy EU:n edessä

Meloni ei kuitenkaan saa tehdä niin, koska Italia on osa Euroopan unionia.

Tätä kuvaa hyvin EU:n tuomioistuimen Unkaria vastaan antamat tuomiot, joissa ensin katsottiin, että suljettuja kauttakulkukeskuksia on olemassa Unkarin ja Serbian välisillä rajoilla. Tämän vuoden kesäkuussa EU:n tuomioistuin katsoi, että Unkari rikkoi EU:n lakeja, kun se antoi säädöksen (sen jälkeen kun se oli joutunut sulkemaan kyseiset kauttakulkukeskukset), jossa turvapaikanhakijoita vaadittiin matkustamaan Unkarin ulkomaanlähetystöihin turvapaikkahakemuksen jättämistä varten.

Niinpä Italian epätoivoinen johtaja on käynyt neuvotteluja Pohjois-Afrikan maiden kanssa saadakseen ne tekemään yhteistyötä muuttovirran pysäyttämiseksi. Saatuaan Euroopan komission ja EU:n puolelleen hän ylpeilee nyt menestyksellä Tunisian kanssa tehdyn uuden aiesopimuksen myötä.

Uudessa sopimuksessa on kyse taloudellisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä, ”kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta muuttoliikkeeseen” ja ”keinojen etsimisestä laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin”. Tämä kuulostaa aivan liian tutulta.

Tunisia sitoutui vain ottamaan takaisin omat kansalaisensa ja vartioimaan omia rajojaan. Se ei ota takaisin muiden maiden kansalaisia, jotka suuntaavat Tunisian rannikolta Italiaan tai muuhun EU-maahan. Tunisian viranomaiset partioivat kuitenkin vesillään pelastaakseen ja käännyttääkseen takaisin ne, jotka ovat lähteneet matkaan.

Tämän tukemiseksi EU aikoo antaa taloudellista tukea Tunisian etsintä- ja pelastusoperaatioihin, meripartiointiin ja rajavalvontaan tarkoitettujen resurssien lisäämiseksi. EU:n lähteiden mukaan EU aikoo antaa Tunisialle 25 partiovenettä, joista 17 on kunnostettuja ja 8 uusia.

Yhteensä EU aikoo antaa Tunisialle tänä vuonna 675 miljoonaa euroa näiden operaatioiden tukemiseen, mutta myös maan talouden tukemiseen kriisitilanteessa, sillä pelätään, että Tunisian talous romahtaa ja sadattuhannet ihmiset lähtevät maasta pohjoiseen.

Positiivisena puolena on se, että jos Tunisian viranomaiset ottavat tosissaan takaisin omat kansalaisensa, vaikka he ovatkin vain pieni osa Tunisian rannoilta Eurooppaan purjehtivista, se olisi silti merkittävä parannus. Muslimi- ja Afrikan maat kieltäytyvät useimmiten ottamasta takaisin laittomia siirtolaisia EU-maista.

Tällä on aiemmin ollut traagisia seurauksia eurooppalaisille, esimerkiksi kun Tunisiasta kotoisin oleva turvapaikanhakija Anis Ben Amri tappoi 13 viatonta ihmistä ja haavoitti 55:tä Berliinin joulumarkkinoilla joulukuussa 2016 tehdyssä tappavassa iskussa. Toinen esimerkki on, kun toinen Tunisian kansalainen, joka oli saapunut Lampedusaan syyskuun 2020 lopulla ja siirretty Manner-Italiaan 9. lokakuuta samana vuonna, tappoi kolme ihmistä Nizzan basilikassa Kaakkois-Ranskassa. Heidän joukossaan oli nainen, jonka kaulan hän melkein katkaisi viiltämällä kurkun auki islamilaisella tavalla huutaen samalla ”Allahu Akbar!”

Lisää potentiaalisia terroristeja

Samaan aikaan Italiassa ollaan huolissaan siitä, että Tunisiasta tulevien laittomien maahanmuuttajien nykyisessä virrassa saattaa olla lisää potentiaalisia islamilaisia terroristeja. Myös Tunisian viranomaiset itse ovat nostaneet tämän huolen tänä vuonna esiin.

Tammikuun lopulla Italiassa pidätettiin useita Tunisian kansalaisia osana Anis Ben Amrin verkoston tutkintaa, joka on jatkunut vuoden 2016 Berliinin iskun jälkeen. Osa pidätetyistä oli mukana rikollisessa toiminnassa, joka liittyi siirtolaisten laittomiin maihinnousuihin ja sellaisten asiakirjojen toimittamiseen, jotka mahdollistavat heidän matkustamisensa koko Schengen-alueella.

Heinäkuun alussa Carabinierin kenraali Pasquale Angelosanto kertoi Italian senaatille, että nämä järjestöt ”toimivat mafioiden hyväksynnällä, jotka antavat niille luvan toimia”.

”Heillä on käsissään maahanmuuttajien vastaanotto, ja on olemassa todellinen riski, ja nämä tapaukset ovat hyvin tiedossa, että jihadistit voivat saapua Italiaan maahanmuuttajien joukossa. Ajan mittaan meillä on ollut tapauksia radikalisoituneista henkilöistä, jotka ovat saapuneet maahan juuri maahanmuuttajareittejä käyttäen”, hän lisäsi.

Toinen huolenaihe niille, jotka odottivat Giorgia Melonin johtaman hallituksen suhtautuvan maahanmuuttoon paljon tiukemmin, on ilmoitus, jonka mukaan Italia aikoo nostaa laillisesti maahan tulevien siirtotyöläisten määrän 452 000:een kolmivuotiskaudeksi 2023-2025.

Tällä on tarkoitus kompensoida väitettyä työvoimapulaa joillakin talouden aloilla. Viisumien myöntämiskriteerinä on se, missä määrin kyseinen maa tekee yhteistyötä Italian kanssa laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi, muun muassa ottamalla kansalaisiaan takaisin. Vaikka se olisikin tehokasta, Italiaan tulee silti 452 000 maahanmuuttajaa lisää, ja kaikki mahdollinen tuleva hallitsematon maahanmuutto kantaa mukanaan velvoitteen sallia perheenyhdistäminen, kun kyseessä on EU-maa.

Varmaa on, että tätä ei suurin osa Melonin ja Matteo Salvinin kannattajista äänestänyt parlamenttivaaleissa viime vuoden syyskuussa.

Lähde: Remix