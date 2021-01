Italia päästi Open Arms -aluksen ja 265 laitonta siirtolaista Sisiliaan

Maltan kieltäydyttyä ottamasta vastaan siirtolaisia, Italia päästi Open Arms -järjestön aluksen Sisiliaan. Aluksella olleet 265 Libyan edustalta Pohjois-Afrikasta tuotua laitonta siirtolaista on siirretty karanteenialukseen.

And already at dawn in #PortEmpedocle, we have just transferred 265 people who today are about to start a new life (in quarantine) in a safe place that, hopefully, will treat them better. #eachlifeccount #med pic.twitter.com/3Y8U8z2eW9

— Open Arms ENG (@openarms_found) January 5, 2021