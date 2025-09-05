Italia: Poliitikot vaativat rautatieasemien alikulkujen sulkemista yöaikaan sen jälkeen, kun 18-vuotias raiskattiin lähellä Milanoa

Lombardian alueen viranomaiset vaativat tiukempia turvatoimia järkyttävän hyökkäyksen jälkeen San Zenone al Lambron rautatieasemalla.

Italiassa 18-vuotias nainen joutui pahoinpidellyksi ja raiskatuksi, kun hänet raahattiin pusikkoon San Zenone al Lambron rautatieaseman läheisyydessä. Tapaus sai Lombardian alueen viranomaiset vaatimaan, että rautatieasemien alikulut suljettaisiin yöaikaan.

Hyökkäys tapahtui sunnuntain vastaisena yönä pian keskiyön jälkeen. Tutkijoiden mukaan nainen oli Via del Bissonen alikulussa, kun ”pohjoisafrikkalaiseksi” kuvailtu mies lähestyi häntä. Mies pakotti naisen aseman viereiseen pusikkoon, pahoinpiteli ja raiskasi hänet, ja pakeni sen jälkeen paikalta.

Uhri onnistui soittamaan hätäkeskukseen. Hänet vietiin ensin Policlinico-sairaalaan ja sen jälkeen Milanon Mangiagalli-klinikalle, joka on erikoistunut seksuaalisen väkivallan uhreihin.

Poliisi analysoi aseman ja sen ympäristön valvontakameratallenteita. Lodin syyttäjänvirasto on avannut tutkintaryhmän ja tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Hyökkääjän tunnistamiseksi on kerätty myös DNA-näytteitä.

Romano La Russa, Lombardian alueen turvallisuusneuvoston jäsen ja pääministeri Giorgia Melonin veljespuolueen (FdI) edustaja, vaatii alikulkujen sulkemista yöaikaan:

“RFI:n [Italian rautatieverkoston omistaja] on yhdessä kuntien kanssa kartoitettava vaarallisimmat alikulut ja suunniteltava niiden sulkeminen. San Zenonen tapaus on äärimmäisen vakava – tarvitaan välitöntä toimintaa.”

Myös alueen liikenneasioista vastaava Franco Lucente ilmaisi tukensa uhrille:

“Syvin osanottomme nuorelle naiselle, joka joutui hirvittävän väkivallan uhriksi. Viranomaiset tekevät työtä rikoksentekijän tunnistamiseksi, ja toivomme, että hänet saatetaan pian oikeuden eteen.”

Lucente korosti, että Lombardia on jo pitkään panostanut julkisen liikenteen turvallisuuteen. Hän mainitsi Trenordin uudet kameravarustellut junat ja asemien laajennetun videovalvonnan.

“Tavoitteena on varmistaa, ettei synny ‘ei-kenenkään maita’, joissa rikokset jäävät rankaisematta. Tämä edellyttää yhteistyötä paikallishallinnon ja poliisin kanssa.”

Viimeaikaiset hyökkäykset rautatieverkossa

Heinäkuussa amerikkalainen turisti puukotettiin rintaan matkustaessaan lähijunassa Melegnanosta Milanoon. Hyökkäys tapahtui San Giuliano Milanesen aseman lähellä, ja tekijöiksi kuvailtiin 3–4 nuorta ”pohjoisafrikkalaista” miestä, jotka yrittivät ryöstää uhrin kultaketjun.

Samassa kuussa 20-vuotias nainen raiskattiin junassa matkalla Trecatesta Novaraan.

“Olin yksin, junassa ei ollut ketään muuta. Kun hyökkääjä lähestyi, ymmärsin heti hänen aikeensa, mutta en ehtinyt paeta. Yritin huutaa apua, mutta kukaan ei kuullut. Olin yksin. Pelkäsin.”

Marraskuussa ammattiliitot uhkasivat lakolla vastauksena julkisen liikenteen työntekijöihin kohdistuvaan väkivaltaan. Syynä oli junankuljettajan puukotus Genovan Rivarolon lähijunassa kahden ”pohjoisafrikkalaisen” nuoren toimesta.

“Näiden tapausten vakavuus ja sietämättömyys vaativat kiireellisiä ja päättäväisiä toimia,” liitot totesivat yhteisessä lausunnossaan.

