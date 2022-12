Italia ryhtyi toimiin kansalaisjärjestöjen siirtolaisaluksia vastaan 100 000 siirtolaisen saavuttua vuonna 2022

Melonin hallitus pakottaa pian Ranskan, Saksan ja Norjan kaltaisten maiden lipun alla purjehtivat kansalaisjärjestöjen alukset ottamaan vastaan Välimereltä poimimiaan siirtolaisia.

Italiaan tänä vuonna meritse saapuneiden laittomien siirtolaisten määrä ylitti 100 000 rajan 21. joulukuuta. Luku ei ole vain symbolinen virstanpylväs, vaan se on myös samalla kehotus ryhtyä toimiin Italian konservatiiviselle hallitukselle.

100 000:n lukua voidaan verrata 64 055:een samana päivänä vuosi sitten ja 33 867:ään meritse saapuneeseen vuonna 2020. Tämän vuoden luku on korkein sitten vuoden 2017. Silloin Matteo Renzin vasemmistohallitus päätti vihdoin tiukentaa kansalaisjärjestöjen liiketoimintaa ottamalla käyttöön tiukemmat säännöt siitä, miten kansalaisjärjestöjen alukset saavat toimia Välimerellä. Tämä liittyy laittomien maahanmuuttajien siirtämiseen Eurooppaan passiivisen ja joskus aktiivisenkin yhteistyön kautta ihmissalakuljettajien kanssa.

Melonin hallitus valmistautuu toimenpiteisiin

Ensi vuodesta alkaen Giorgia Melonin hallitus aikoo kuitenkin ottaa käyttöön tiukemmat säännöt Välimerellä toimiville kansalaisjärjestöjen aluksille, jotta ne eivät koordinoisi toimintaansa ihmissalakuljettajien kanssa eivätkä etsisi mahdollisia maahanmuuttajia Libyan rannikon läheisyydestä.

Italian valtioneuvoston oli määrä hyväksyä 28. joulukuuta turvallisuusasetusluonnos, joka sisältää uudet eettiset säännökset kyseisille kansalaisjärjestöille ja nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä.

Yksi Italian uuden oikeistohallituksen suurista muutoksista on se, että kansalaisjärjestöjen alukseen väitetyssä etsintä- ja pelastusoperaatiossa nousseiden siirtolaisten on ilmoitettava, aikovatko he tehdä turvapaikkahakemuksen, kun he ovat saapuneet Eurooppaan. Jos näin on, niin sen maan lipun alla purjehtivan kyseisen aluksen on otettava turvapaikanhakijat vastaan ja käsiteltävä heidän pyyntönsä.

Uusi toimintatapamuutos saattaa saada Saksan, Ranskan ja muiden maiden hallitukset miettimään Välimerellä liikennöivien siirtolaisalusten rahoittamista, jos niiden on pakko ottaa siirtolaiset vastaan.

Toinen merkittävä muutos on se, että etsintä- ja pelastusoperaation jälkeen kansalaisjärjestöjen alusten on pyydettävä välittömästi turvallista satamaa, jossa ne voivat purkaa pelastetut siirtolaiset, ja niiden on purjehdittava kohti niille osoitettua satamaa odottamatta päiväkausia uusia tilaisuuksia ”pelastaa” siirtolaisia.

Tällä on tarkoitus lopettaa käytäntö, jossa laittomia maahanmuuttajia etsitään järjestelmällisesti usein yhteistyössä ihmissalakuljettajien kanssa, sen sijaan että etsintä- ja pelastusoperaatioita toteutettaisiin.

Uusia sääntöjä rikkoville kansalaisjärjestöille määrätään hallinnollisia seuraamuksia, ja Italian viranomaiset voivat lopulta takavarikoida niiden alukset, jos rikkomukset toistuvat.

Uuden ”turvallisuusasetuksen” toisessa osassa, joka on myöhemmin hyväksyttävä Italian parlamentissa, jotta siitä tulisi laki ja se pysyisi voimassa, säädetään turvapaikkahakemusten nopeasta käsittelystä ja tehokkaammista palauttamismenettelyistä niille, joiden hakemus on hylätty.

Valtaosa siirtolaisista on talousmuuttajia

Vuonna 2016 Italiaan saapui 181 436 laitonta maahanmuuttajaa. Sisäministeri Marco Minnitin kesällä 2017 käyttöön ottamien uusien sääntöjen ja Tripolissa sijaitsevan Libyan hallituksen kanssa allekirjoitetun yhteistyöpöytäkirjan ansiosta määrä laski samana vuonna 119 310:een.

Alhaisin määrä ja myös vähiten kuolonuhreja saavutettiin vuonna 2019, kun Matteo Salvini oli Italian sisäministerinä reilun vuoden ajan, jolloin meritse saapui ”vain” 19 471 siirtolaista. Tuohon lukuun sisältyi kuitenkin merkittävä nousu, joka havaittiin syyskuusta joulukuuhun, kun Salvinin johtama Lega (Pohjoisen liitto) korvattiin keskusta-vasemmistolaisella Demokraattisella puolueella 5 tähden Liikkeen koalitiokumppanina pääministeri Giuseppe Conten johdolla.

Samoin kuin aiempina vuosina, suurin osa siirtolaisista, jotka ovat tänä vuonna ylittäneet Välimeren pienillä kalastusaluksilla tai eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kuljettamilla suuremmilla aluksilla, ei ole paennut sotaa. Tammikuun 1. päivän ja joulukuun 21. päivän välisenä aikana saapuneista 100 000:sta noin 86 000 oli kotoisin rauhan maista. Heistä yli 20 000 oli Egyptistä ja lähes 18 000 Tunisiasta. Bangladesh oli kolmannella sijalla, sillä sen kansalaisia oli yli 14 000 niiden joukossa, jotka saapuivat Italiaan Välimeren kautta tänä vuonna.

Yksikään näistä maista ei ole sodassa tai tunnettu kansalaistensa vainoamisesta. On selvää, että suurin osa maahanmuuttajista on käyttänyt tuhansia euroja ja vaarantanut henkensä paremman elintason toivossa Euroopassa.

On huomioitava, että näistä yli 100 000 uudesta maahanmuuttajasta yli 30 000 on tullut Tunisiasta pienillä veneillä ja 73 173 purjehti Libyan rannikolta 1. tammikuuta ja 20. joulukuuta välisenä aikana. Libyan rannikkovartiosto käännytti 22 216 heistä takaisin. Il Giornalen keräämien Italian sisäministeriön tietojen mukaan 17 583 ihmistä purjehti Turkista tai Libanonista.

Tänä vuonna Välimerellä on kulkenut 15 siirtolaisia kuljettavaa alusta, jotka kuuluvat 12 eri kansalaisjärjestölle, joista vain yksi on italialainen. Suurimpia aluksia liikennöivät ranskalais-sveitsiläinen Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF) ja ”eurooppalainen” järjestö SOS Méditerranée, jonka päämaja on Ranskassa ja jota rahoittavat suurelta osin Ranskan paikallisviranomaiset. Sekä järjestön ”Geo Barents” -alus (3 844 siirtolaista on tänä vuonna noussut maihin Italiassa 20. joulukuuta mennessä) että järjestön ”Ocean Viking” (2 387) purjehtivat Norjan lipun alla. Saksalainen Sea Watch oli tänä vuonna vasta kolmantena, sillä sen kaksi alusta ovat purkaneet Italiassa 1 825 siirtolaista. Sillä on kuitenkin uudempi ja isompi alus ”Sea Watch 5”, jolla se voi ensi vuodesta lähtien ottaa alukselle vielä enemmän siirtolaisia.

Voiko Meloni onnistua?

Melonin hallituksen pyrkimykset valvoa meritse tapahtuvaa maahanmuuttoa riippuvat paljolti kahdenvälisistä sopimuksista, jotka se onnistuu saamaan aikaan maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa. Lisäksi jää nähtäväksi, onko Melonin hallituksella rohkeutta pitää maahanmuuttajia valvonnan alaisina suljetuissa tiloissa, kunnes heidän turvapaikkahakemuksensa käsitellään ja kunnes heidät lähetetään takaisin kotimaahansa niiden osalta, joiden hakemus on hylätty.

Kaikki nämä toimet asettaisivat Italian väistämättä törmäyskurssille maahanmuuttomyönteisen eurooppalaisen eliitin kanssa Brysselissä, Pariisissa ja Berliinissä.

