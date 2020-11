Italialainen parlamenttiedustaja: ”Unkari voi opettaa Italialle kuinka kristillistä kulttuuriperintöä puolustetaan”

Italian parlamentti vahvisti vastikään Euroopan neuvoston sopimuksen kulttuuriperinnöstä. Italian veljien parlamenttiedustajan mukaan hänen kotimaansa olisi parempi ottaa mallia Unkarista kun kyseessä on kristillisen kulttuuriperinnön puolustaminen.

Nationalistipuolue Italian veljien (Fratelli d’Italia, FdI) parlamenttiedustaja Andrea Delmastro Delle Vedove kertoi unkarilaisen konservatiivijulkaisun Magyar Hírlapin haastattelussa, että FdI on vastustanut sopimusta alusta saakka.

– Asiakirjassa todetaan, että kunkin maan kulttuuriperintö ei saa loukata muita etnisyyksiä tai ihmisiä, joilla on toinen kulttuuritausta … Uskomme, että muiden yhteiskuntien edustajat sensuroivat kulttuuriperintömme erityisesti muslimien suhteen, Delle Vedove sanoi.

Oppositiopoliitikko huomautti, että sopimustekstin tietyt osat selkeästi tukevat länsimaisen sivilisaation alistamista islamille. Parlamenttiedustaja muistutti myös viime vuosien vaatimuksista poistaa kristillisiä symboleja.

– Ajatelkaa koulun seiniltä poistettuja krusifikseja, joiden vasemmiston edistykselliset aktivistit sanovat voivan loukata islamilaisista maista tulevia perheitä ja heidän lapsiaan.

– Jos kuva ristiinnaulitusta Kristuksesta häiritsee jotakuta, hänen on joko vain hyväksyttävä kulttuurimme tai muutettava toiseen maahan. Maissa, joissa on vakavasti otettava hallitus, kuten Unkarissa, näin ei voi tapahtua. Italialla ei kuitenkaan ole vakavasti otettavaa hallitusta, Delle Vedove sanoi.

Unkari on tunnettu halustaan säilyttää kristillinen kulttuuriperintönsä.

– Kristillisyys on kulttuuri ja sivilisaatio. Me elämme sen keskellä. Kyse ei ole siitä, kuinka moni käy kirkossa tai rukoilee. Kulttuuri on jokapäiväisen elämämme todellisuutta. Kristillinen kulttuuri määrittelee jokapäiväisen moraalimme, Unkarin pääministeri Viktor Orbán kirjoitti jouluna 2017.

Orbán kohdisti kirjoituksensa osittain niille, jotka ovat ottaneet hänen nationalistisen politiikkansa tähtäimeensä ja käskyyn ”rakasta muita niin kuin itseäsi” vedoten väittäneet, ettei Orbán voi sanoa olevansa kristitty ennenkuin sallii miljoonien muukalaisten asettua asumaan Eurooppaan.

– He ovat unohtaneet käskyn toisen puolen – rakastakaa itseänne.

”Rakastakaa itseänne” tarkoittaa Orbánin mukaan kaiken sen suojelemista, mitä me olemme ja keitä me olemme. Se tarkoittaa, että rakastamme maatamme, kansaamme, perheitämme, unkarilaista kulttuuria ja eurooppalaista sivilisaatiota.

Delle Vedove uskoo, että Italia on ottamassa toisen suunnan mitä tulee keskeisiin yhteisöllisiin ja kulttuurisiin asioihin.

– Taide- ja kulttuuriperinnön sensurointi on vakavasti ristiriidassa länsimaisen demokratian perusarvojen kanssa. Esimerkiksi 600-vuotias fresko Bolognan San Petronion katedraalissa olisi sopimuksen logiikan mukaisesti poistettava, koska se kuvaa profeetta Muhammedia alasti helvetin liekeissä, Delle Vedove muistutti.

Kuuluisan renessanssitaiteilijan Giovanni di Modenan teos kuvaa islamilaisen profeetan katedraalin seinällä eräänlaisena karikatyyrina.

– Se ilmaisee tietyn aikakauden maailmankuvan, Delle Vedove sanoi.

– Maassa asuvien islamilaisten tulisi tottua siihen, että taiteellisesta itsensä ilmaisusta nautitaan Länsi-Euroopassa, myös Italiassa, hän lisäsi.

Lähteet Remix,Kansalainen.