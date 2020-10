Italialainen senaattori: Laittomat siirtolaiset palautettava karanteenilaivoilla Afrikkaan

Italia on vaarassa uuden uhkaavan siirtolaisvyöryn vuoksi. Siitä huolimatta vasemmistohallitus mieluummin hyökkää entisen sisäministerin Matteo Salvinin kimppuun kuin ryhtyy toimiin laittomien siirtolaisleirien suhteen Rooman keskustassa, kansallismielisen Lega-puolueen senaattori Simone Pillon kertoo.

Kun vain viikko on kulunut siitä, kun Italian hallitus peruutti suuren osan edellisen sisäministeri Matteo Salvinin maahanmuutto- ja turvallisuuspaketissa olleista määräyksistä, maahan saapuvien laittomien siirtolaisten määrä kohoaa jyrkästi. Vain 30 tunnin aikana Sisiliaan saapui 725 laitonta siirtolaista, Il Giornale kertoo.

Sisäministeri Luciana Lamorghesen ja hallituskoalition laatimat uudet maahanmuuttolait luovat vetovoimatekijän Afrikasta lähteville laittomille siirtolaisille. Sisilian vastaanottokeskukset ovat täynnä, mutta hallitus käyttää saarta siirtolaiskaatopaikkana. Suurin osa laittomista siirtolaisista on lähtenyt taloudellisista syistä Tunisiasta, joten he eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan.

Sisilialaisella Legan senaattorilla Stefano Caldanilla on ratkaisu ongelmaan. Heidät pitää palauttaa kotimaahansa karanteenilaivoilla.

– Sokeakin voi nähdä, että matkat ovat järjestettyjä, ihmissalakuljetusta, muutoin ei olisi mahdollista, että tuhansia siirtolaisia saapuu vain muutaman päivän aikana, oppositiopoliitikko toteaa.

Rooman keskustassa sijaitseva Colle Oppio Park on nykyään afrikkalaisten rikollisliigojen ja huumekauppiaiden miehittämä. Aiemmin tyrmäävän kaunis puisto muistuttaa nyt siirtolaishostellia. Ulkona lojuu likaisia patjoja, vaatteita on ripustettu pensaisiin ja patsaisiin, ennen niin viehättävissä lähteissä on olutpulloja ja ulosteita.

Paikalliset valittavat väkivallasta ja huumekaupan räjähdysmäisestä kasvusta viranomaisille. Lait eivät kuitenkaan näytä riittävän, jotta siirtolaisten mukanaan tuomat lieveilmiöt saataisiin kuriin.

Lega-puolueen senaattori Simone Pillon on Italian senaatin syytesuojakomitean jäsen. Hän kertoo maassa vallitsevista kaksoisstandardeista. Ihmissalakuljettajat ansaitsevat miljardeja salakuljettamalla ihmisiä Välimeren yli Italian rannikolle, mutta samaan aikaan hallitus yrittää saada Matteo Salvinin vangittua Italian rajojen suojaamisesta.

– Ministerinä ollessaan Salvini taisteli Italian turvallisuuden puolesta. Sen sijaan että häntä olisi tuettu, hänet saatetaan oikeuden eteen. Samaan aikaan ihmissalakuljettajat jatkavat voiton tekemistä.

Kyse ei ole mistään muusta kuin antautumisesta voimille, jotka lobbaavat pakkomaahanmuuttoa siirtäen satoja tuhansia ihmisiä Afrikasta Eurooppaan. Monissa tapauksissa siirtolaiset ovat uhreja ja kansainväliset järjestöt toimeenpanijoita.

– Heidät tulisi saattaa oikeuden eteen, eikä entistä sisäministeriä, joka yritti lopettaa laittomuudet, Pillon korostaa.

