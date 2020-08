Italialaisnainen shokissa pakolaisten vuoksi: ”He söivät koirani!”

”Jos vielä löydän pakolaisen mailtani, ammun hänet. Minulla ei ole enää mitään menetettävää”, vakuuttaa kolmansien maiden pakolaisten aiheuttamista ongelmista kärsivä lampedusalaisnainen.

Rosy Matina asuu Lampedusan saarella. Italialle kuuluva Lampedusa sijaitsee Euroopan ja Pohjois-Afrikan erottavalla Välimerellä, ja pieni saari on monien kolmansien maiden pakolaisten ensimmäinen määränpää matkalla kohti vaurasta Eurooppaa.

Rosyn tontin osti hänen isänsä vuonna 1967, ja maa-alue sijaitsee Calan vastaanottokeskuksen vieressä. Pakolaisten aiheuttamien häiriöiden vuoksi Rosyn mitta on täynnä.

Vastaanottokeskuksen pakolaisia kerääntyy öisin hänen maillaan sijaitsevaan purkukuntoiseen taloon seksuaalista kanssakäymistä varten ja juopottelemaan. Haju talossa on sanoinkuvaamaton. Ulosteita, virtsaa kaikkialla. Lattialla vastaanottokeskuksesta varastettuja huopia ja astioita.

– Eräänä yönä tulimme katsomaan mitä täällä tehdään, ja löysimme leirin. He tarjosivat hashista. Toisen kerran tulimme tyttöni kanssa, siellä oli 14 humalaista ja he alkoivat häiriköimään seksuaalisesti. Juoksimme pois, tyttöni perässäni. Pyysimme poliislta apua, mutta he kertoivat, että pakolaisiin ei voi kajota. He tekevät aivan mitä huvittaa.

Pakolaisten koskemattomuus selittyy pakolaisbisneksellä, Rosy tietää.

– On sellaisia, jotka ansaitsevat paljon heidän läsnäolollaan.

Rosy on kurkkua myöten täynnä pakolaisten aiheuttamia ongelmia. Nyt Rosy ei enää aio katsella sivusta.

– Jos vielä löydän pakolaisen mailtani, ammun hänet. Jos isäni olisi ollut paikalla, hän olisi käyttänyt haulikkoa.

Rosy on ansainnut kapean elantonsa possujen, lampaiden ja kanojen kasvattamisella. Pakolaiset ovat kuitenkin tehneet elannon hankkimisen lähes mahdottomaksi. Vain possut ovat jäljellä, koska arabit eivät syö sianlihaa. Pakolaiset tappoivat ja söivät jopa hänen koiransa.

– Possuja ne eivät syö, koska sianliha on arabeilta kiellettyä. Mutta he söivät neljä koiraani.

– He nylkivät koiran – Rosy sanoo ja näyttää pienen koiran jäännökset – ja sitten he grillasivat sen.

Lampedusan keskustan liepeillä näky on kuin kauhufilmistä. Vastaanottokeskuksen autot tuovat pakolaisia, ja kirkon työntekijä antaa heille Wifi-tunnukset, joilla pakolaiset pääsevät surffailemaan internetiin. Kirkon portailla istuskellessaan pakolaiset myyvät lapsille huumeita.

Huumekaupasta on ilmoitettu poliisille, mutta heitä ei alueella näy. Erään kerran paikalle saapunut naiskarabinieeri lukitsi itsensä autoon, koska hän pelkäsi pakolaisia. Heillä myös on aseita.

– Tässä maassa, joka ei näytä kuuluvan kenellekään ja jossa pakolaiset hallitsevat, tapahtuu myös tällaista. Lampedusalla, joka voisi elää pelkästään turismista, kaikki ongelmat syrjään lakaiseva hallinto ja kuuro maan hallitus aiheuttavat sanoinkuvaamattomia ongelmia.

– Ennemmin tai myöhemmin – Rosy vakuuttaa – tapan jonkun. Minulla ei ole enää mitään menetettävää.

Lähde Il Giornale.