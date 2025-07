Italialaisten maanpuolustustahto pohjamudissa, vaikka viidessä vuodessa povataan sotaa

Kiristyvän maailmantilanteenkaan keskellä Italian valtion tai sen kansalaisten motivaatio panostaa yhteiseen turvallisuuteen ei ole piristynyt. Juuri teetetyn kyselyn mukaan italialaiset jättäisivät sotimiset naapurivalloilleen.

Reuters uutisoi 18. heinäkuuta, että 18 – 45 vuoden ikäisistä italialaisista ainoastaan 16 % on tahtovainen taistella maansa puolesta. Maanpuolustustahto on vaisua siitä huolimatta, että samaan aikaan lähes kolmannes vastaajista uskoo Italian olevan suoraan osallisena sotaan tulevan viiden vuoden sisällä. Kyselyn on tehnyt Centre for Social Investment Studies (CENSIS).

Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että italialaiset mieluusti jättäisivät sotilaspelotteen liittolaisillensa. NATO:n vahvistamista kannattaa vastanneista 49 %, minkä lisäksi jopa 58 % toivoisivat, että Euroopan unionin maiden kesken muodostettaisiin puolustusliitto.

Suuri lohko vastanneista kuitenkin kannattaa puolustusliittoihin panostamista vain siltä osin kuin se on aivan pakollista. Epäuskoisuutta sotilasmahdin kyvystä säilyttää rauhaa mantereella esiintyy laajalti. Tämä näkyy kyselyssä siinä, että 26 % vastanneista epäilee pelotteen toimimista ja ainoastaan 25 %

kannattaisi asevarustelun lisäämistä itse Italiassa.

Asepalvelusikäisten italialaisten joukossa esiintyy kyselyn mukaan laajalle levinnyt pasifismi. Vastaajista 39 % julistautuu pasifisteiksi ja 19 % pakoilisi värväystä. Vastanneista 26 % palvelemisensa sijaan palkkaisi ulkomaalaisia palkkasotilaita sotimaan Italian puolesta.

Italia on kansalaisten keskellä vallitsevasta mielipideilmapiiristä huolimatta lisännyt puolustusbudjettiaan 49 % kuluneen vuosikymmenen aikana. Korotuksista huolimatta maan puolustusmenot ovat rahasummana muihin maihin verrattuna alhaiset ollen ainoastaan 586 dollaria asukasta kohden

vuodessa. Vertailun vuoksi NATO:n varakkaimmat jäsenet, kuten Yhdysvallat ja Norja, käyttävät puolustukseensa noin 2000 dollaria henkeä kohden.

(Kirjoittanut: Ilari Lapikisto)

Lähde: Reuters

