Italian entinen sisäministeri Salvini esti laittomien siirtolaisten maahan pääsyn – nyt senaatti poisti syytesuojan ja oikeudenkäynnit odottavat

Torstaina Italian senaatti äänesti Matteo Salvinin syytesuojan poistamisen puolesta. Salvini saattaa näin joutua jo toistamiseen oikeuden eteen. Syytteet koskevat laittomasti maahan pyrkivien Pohjois-Afrikasta liikkeelle lähteneiden siirtolaisten maahantulon estämistä Salvinin toimiessa Italian sisäministerinä.

Senaatti äänesti niukasti syytesuojan poistamisen puolesta äänin 149 vastaan 141. Jos Salvini tuomittaisiin, häntä saattaisi odottaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus.

Kansallismielisen Lega-puolueen johtaja Salvini otti tiedon tyynesti vastaan.

– Olen ylpeä puolustaessani Italiaa. Tekisin sen uudelleen ja teen sen uudelleen, myös koska heinäkuussa tulijoita oli kuusi kertaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten, jolloin Lega oli hallituksessa, Salvini totesi.

Il #Senato ha votato per mandarmi a processo.

Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia: lo rifarei e lo rifarò, anche perché solo in questo luglio gli sbarchi sono…

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 30, 2020