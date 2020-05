Italian hallitus haluaa laillistaa jopa 600 000 laitonta siirtolaista – Matteo Salvini: ”Ei kiitos”

Matteo Salvini, kansallismielisen Lega-puolueen johtaja tyrmää Italian vasemmistoliberaalin hallituksen suunnitelmat myöntää oleskelulupa jopa 600 000 maassa laittomasti olevalle siirtolaiselle.

Il Giornalen mukaan Italian maatalousministeri, Matteo Renzin perustamaan liberaaliin Italia Viva -puolueeseen kuuluva Teresa Bellanova antaisi puoli vuotta voimassa olevan, uudistamiskelpoisen työ- ja oleskeluluvan laittomille siirtolaisille. Toimenpide saattaa koskea enimmillään jopa 600 000 siirtolaista.

– Minulle tämä on kysymys, joka tulee ratkaista tunneissa. Mitä oikein odotamme, Bellanova sanoi.

Matteo Salvini kertoi oman kantansa hallituksen suunnitelmaan Twitterissä.

– Hallitus on ilmoittanut laittomien siirtolaisten armahduksesta silloin, kun maahantulot ovat kasvaneet 350 prosenttia. 136 henkilöä saapui Lampedusalle tänä iltana. Italiasta siirtolaisleiri? Ei kiitos, Salvini twiittasi.

🔴 Il governo annuncia una sanatoria per clandestini, e gli sbarchi aumentano (+350%). Stanotte a Lampedusa altri 136 arrivi.

Italia campo profughi? NO, grazie. pic.twitter.com/1QCizOfZpN — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 5, 2020

Viime viikkoina maatalousministeri on toistuvasti ilmaissut vahvan tahtotilansa laillistaa laittomat siirtolaiset, sillä Italian maatalouteen on perinteisesti liittynyt laajamittainen ulkomaalaisten kausityöläisten läsnäolo.

– 75 prosenttia noista työntekijöistä on siirtolaisia, monet afrikkalaisia. Joko aloitamme sadonkorjuun tai tuotteet mätänevät pelloille. Kukaan ei kiellä italialaisia menemään pelloille, mutta totuus on, että he eivät mene, maatalousministeri Bellanova sanoi.