Italian kansalliskonservatiivit ehdottavat lakia kommunismin ja islamismin kieltämiseksi

Giorgia Melonin johtaman kansalliskonservatiivisen puolueen jäsenet ovat tehneet ehdotuksen kommunismin kieltämisestä lailla, joka jo kieltää fasismin Italiassa.

Useat Italian veljet -puolueen (Fratelli d’Italia, FdI) jäsenet tekivät lakiesityksen kommunismin kieltämisestä Italiassa. Aloitteen laatijat viittasivat Euroopan parlamentin vuonna 2019 hyväksymään kommunistien ja natsien vastaisiin päätöslauselmiin.

Giorgia Melonin FdI-puolue totesi, että on ”aika verrata kommunistihallintoa fasistiseen hallintoon” ja että fasismin kieltoa on yksinkertaisesti laajennettava koskemaan kommunismia, mukaan lukien Neuvostoliiton, Kuuban ja Venezuelan mallit.

Uudella lakiehdotuksella pyritään luomaan säännöksiä sellaisten ryhmien, liikkeiden ja poliittisten puolueiden torjumiseksi, jotka ”pyrkivät demokratian vastaisiin tarkoituksiin kommunististen totalitaaristen ideologioiden tai ääri-islamilaisen uskonnollisen ideologian mukaisesti”.

Puolue hyökkäsi myös löysää rajavalvontaa vastaan sanoen, että massamaahanmuutto lisää islamilaisen ääri-ideologian aikaansaamaa vaaraa.

Lakiehdotus on jatkumoa Giorgia Melonin ja espanjalaisen VOX-puolueen johtajan Santiago Abascalin tukemalle kommunismin vastaiselle peruskirjalle, jonka puoluejohtajat allekirjoittivat viime vuoden marraskuussa.

Peruskirjassa todetaan allekirjoittajien vahvistavan, että ”kommunismin eteneminen on vakava uhka kansojemme vauraudelle ja kehitykselle sekä maanmiestemme vapauksille ja oikeuksille”. Peruskirjalla allekirjoittaneet myös sitoutuvat oikeusvaltioon, vapauteen ja demokratiaan.

Aiemmin tänä vuonna puoluejohtaja Meloni sanoi, että väkivaltainen vasemmisto on progressiivisen järjestelmän etuvartio.

– Vasemmisto on samanlaista kaikkialla maailmassa. Sinulla on oikeus puhua vain, jos ajattelet, sanot ja kannatat mitä he haluavat, Meloni sanoi.

Melonin mukaan ”vasemmisto on tietoinen siitä, että sitoutumisemme ja taistelutahtomme ovat suurin vaara heidän hankkeelleen”.

– Ne, jotka puolustavat identiteettiä, perinteitä, perhettä ja kotimaata, ovat vihollinen, joka on teurastettava hinnalla millä hyvänsä, hän lisäsi.

Melonin ja FdI:n suosio on noussut rajusti viime aikoina. Parlamenttivaaleissa maaliskuussa 2018 puolue sai 4,4 prosenttia äänistä, mutta tällä viikolla tehdyssä kannatuskyselyssä puoluetta kannatti jo 20,1 prosenttia vastaajista.

Lähde Breitbart.