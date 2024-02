Italian konservatiivihallitus on vihainen Antifa-hyökkääjän ”ankarista” vankilaoloista Unkarissa

Italian konservatiivihallitus valittaa, että Italian kansalainen Ilaria Salis, jota syytetään osallistumisesta raakoihin äärivasemmistolaisiin iskuihin Budapestissä, joutuu niin sanottuihin ”koviin olosuhteisiin” Unkarin vankilajärjestelmässä.

Italian ulkoministeri Antonio Tajani on arvostellut muun muassa naisen kohtelua, johon kuului käsiraudoissa ja kahleissa esiintyminen oikeudessa, ja hän kertoi Italian parlamentille, että 39-vuotias Salis joutui kohtaamaan unkarilaisilta ”halventavaa ja nöyryyttävää” kohtelua.

Sen jälkeen kun Salis tuotiin oikeuteen käsiraudoissa ja kahleissa, italialaiset sanomalehdet hyökkäsivät Unkaria vastaan vedoten syytetyn naisen isän närkästykseen ja väittäen, että ”Ilaria Salisin kohtelu on EU:n sääntöjen vastaista eikä vastaa oikeuskulttuuriamme”.

Italialaislehdet ovat kertoneet, että Unkarin ja Italian pääministerien välillä käytiin puhelinkeskustelu ennen Brysselin huippukokousta 1. helmikuuta. Heidän lähteidensä mukaan keskustelussa käsiteltiin myös Ilaria Salisin tapausta, joka on syytteessä ääriväkivaltaisen Antifa-ryhmän seitsemään ihmiseen kohdistuneista iskuista. Heidän uhrinsa, jotka tunnistettiin virheellisesti oikeistoaktivisteiksi, pahoinpideltiin rajusti vasaroilla ja muilla tylpillä esineillä, mikä johti vakaviin vammoihin ja sairaalahoitoon viime vuoden helmikuussa.

Useat oikeistolaiset ja konservatiiviset italialaiset poliitikot ovat kuitenkin sanoneet, ettei heidän tehtävänsä ole arvioida toisen maan oikeusprosessia ja vankilaoloja.

Italialainen europarlamentaarikko Susanna Ceccardi sanoi, että hän ei nähnyt Italian lehdistössä järkyttävää kuvaa käsirautoihin kahlitusta naisesta, mutta harva julkaisi videon, jossa äärivasemmistolaiset hyökkääjät hakkaavat viattomia budapestilaisia ohikulkijoita veriseksi.

