Italian oikeus päästi Kreikan murhasta epäillyn pakistanilaismiehen vapaaksi

Kreikka syyttää miestä kylmäverisestä murhasta, mutta Italia päätti päästää hänet vapaaksi – vedoten ”ihmisoikeuksiin ja vankilaolosuhteisiin”.

Italian oikeuslaitos on jälleen otsikoissa päätöksellä, joka herättää kysymyksiä siitä, kenen oikeuksia Euroopassa nykyään puolustetaan. La Veritan mukaan Firenzen hovioikeus päätti nimittäin estää Pakistanista kotoisin olevan 26-vuotiaan miehen luovuttamisen Kreikkaan – vaikka tätä epäillään kylmäverisestä murhasta ja ihmissalakuljetuksesta. Perusteluna oli, että Kreikan vankilaolosuhteet saattaisivat ”loukata hänen ihmisoikeuksiaan”.

Epäilty pidätettiin Sienassa joulukuussa, kun Kreikka oli pyytänyt hänen luovutustaan. Kreikkalaisviranomaisten mukaan mies ampui Pohjois-Kreikan Kilkiksessä afrikkalaisen siirtolaisen, joka oli maksanut hänelle salakuljetuksesta ulos maasta. Kun matka epäonnistui ja uhri vaati rahojaan takaisin, epäilty jäljitti hänet Evzonin kylän hotellin pihalle ja ampui kolme kertaa.

Siitä huolimatta italialaistuomarit katsoivat, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla estää luovutuksen, koska Kreikan vankilat ovat ”ylikuormitettuja” ja saattaisivat siten muodostaa ”epäinhimillisen kohtelun riskin”. Kreikan viranomaiset ilmoittivat, että epäilty sijoitettaisiin joko Nigritan vankilaan tai Thessalonikin alueelle, mutta tämä ei riittänyt italialaistuomareille.

Tuomioistuin huomautti myös, että epäiltyä oli pidetty Italiassa tutkintavankeudessa jo kuukausia ja määräaika oli umpeutumassa. Niinpä mies päästettiin vapaaksi – ja Kreikan murhasyytteet jäivät ilmaan.

Päätös on vain yksi esimerkki siitä, miten Italian oikeuslaitos on viime vuosina toistuvasti torpannut hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Giorgia Melonin hallitus on syyttänyt tuomareita poliittisesta aktivismista ja vasemmistolaisesta tulkintalinjasta, joka asettaa laittomien siirtolaisten oikeudet italialaisten turvallisuuden edelle.

Varapääministeri Matteo Salvini on arvostellut oikeuslaitosta jyrkästi. Hänen mukaansa tällaiset ratkaisut ”eivät ole isku hallitukselle, vaan italialaisten turvallisuudelle ja kukkarolle”. Salvini muistutti, että sama linja on näkynyt aiemminkin: esimerkiksi kun Rooman tuomioistuin pysäytti laittomien siirtolaisten siirrot Albaniaan tai kun Catanian tuomari vapautti egyptiläisen karkotusuhan alla olleen turvapaikanhakijan, vaikka Egypti on Italian hallituksen mukaan turvallinen maa palautuksille.

Myös Meloni on kritisoinut oikeuslaitoksen linjaa, joka hänen mukaansa luo ”erittäin kyseenalaisen korvausperiaatteen” – tilanteen, jossa veronmaksajat joutuvat maksamaan korvauksia henkilöille, jotka ovat pyrkineet maahan laittomasti.

Sillä välin Kreikan murhasta epäilty pakistanilaismies on vapaa liikkumaan Italiassa.

