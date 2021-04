Italian Salvini konservatiiveista EU-parlamentissa: ”Meistä tulee enemmistö”

Italian Lega-puolue, Puolan Laki ja oikeus (PiS) ja Unkarin Fidesz ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen konservatiivisen vaihtoehdon Euroopan kansanpuolueelle (EPP), joka luopuu yhä enemmän perinteisistä arvoista. Näin sanoi Legan johtaja Matteo Salvini tavattuaan Budapestissa kaksi keskieurooppalaista pääministeriä, Puolan Mateusz Morawieckin ja Unkarin Viktor Orbánin.

Salvini sanoi, että kolmikon pyrkimys on tarjota Euroopan kansalaisille vaihtoehto vasemmistolle ja entistä vasemmistolaisemmille keskustalle ja oikeistolle.

– Siksi kutsumme uutta liikettä Euroopan renessanssiksi: lähdemme yhteisistä arvoista, kuten työ ja terveys … on selvää että Eurooppa on epäonnistunut taistelussa Covid-19 vastaan sekä identiteetin, kristillisten arvojen, maatalouden, yhteisen rajavalvonnan ja turvallisuuden puolustamisessa. Tavoitteenamme on olla ykkösvoima EU:n toimielinten sisä- ja ulkopuolella, Salvini sanoi.

Viktor Orbán, Matteo Salvini ja Mateusz Morawiecki keskustelivat vastikään yhteistyöstä EU-parlamentissa, jossa tähän saakka suurin konservatiiviseksi mielletty ryhmä, Euroopan kansanpuolue, on toistuvasti luopunut perinteisistä arvoista siirtyessään vasemmalle.

Unkarin pääministeri Viktor Orbánin rooli juuri muodostetussa liittoumassa on Salvinin mukaan keskeinen.

– Hän on yksi sen sieluista, yksi sen moottoreista. Ei ole sattumaa, että ensimmäinen tapaamisemme oli Budapestissa. Uskon, että Unkarin, Puolan ja Italian kansat sekä niihin liittyvät poliittiset voimat ovat ystävällismielisiä. Orbánilla oli halu lähteä Euroopan kansanpuolueesta, joka ajautuu yhä enemmän kohti vasemmistolaisia ​​arvoja. Ja Lega ja puolalaiset ovat käytettävissä kun luodaan jotain uutta, hän sanoi.

Salvini näkee konservatiivisen liiton mahdollisuudet vasemmistovoimien torjumiseksi Euroopan parlamentissa hyviksi. Yhteiset arvot ovat avain menestykseen.

– Ajatuksilla ja yhteistyöllä. Tänään puhumme rokotteista, eurooppalaisesta tuotannosta, taloudellisesta yhteistyöstä, perheiden tukemisesta, verotuksesta. Kadehdin Unkarin verojärjestelmää, joka perustuu kiinteään henkilökohtaiseen tuloveroon, ja ajan sitä myös Italiassa. Uskon, että taistelu yhteisten arvojemme puolesta Euroopan parlamentissa voi aikaansaada enemmistön ja siten lyödä vasemmiston pois pelistä, Salvini sanoi.

Vaikka suuri osa italialaisista tukeekin Salvinin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, hän on joutunut jatkuvien hyökkäysten kohteeksi kotimaassaan. Silti hän uskoo, että yhteinen rajojen puolustaminen voi saada enemmistön tuen Euroopassa.

– Minulla on lukuisia – en tiedä tarkalleen kuinka monta – meneillään olevaa oikeudenkäyntiä rajavalvonnan vuoksi – mutta ihmiset, kansa ovat kanssani samaa mieltä. Autamme Afrikan mantereen kehitystä paljon enemmän, jos suuntaamme rahaa Afrikkaan. Uskon, että myös Euroopan parlamentista löytyy enemmistö tukemaan rajavalvontaa. Haluamme enemmän Eurooppaa tässä asiassa, vaikka meitä, Orbánia, Morawieckiä ja minua syytetään yleensä päinvastaisesta toiminnasta. Meitä vastaan hyökätään usein sanoen, että taistelemme Eurooppaa ja yhteistä turvallisuutta vastaan, mutta haluamme enemmän Eurooppaa yhteisen puolustuksen taakse, Salvini sanoi.

