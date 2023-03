Italian tiedustelupalvelu: Kansalaisjärjestöt auttavat salakuljettajia ja aiheuttavat lisää siirtolaisten kuolemia

Italian turvallisuusministeriön (DIS) tällä viikolla Italian parlamentille julkaisemassa raportissa sanotaan, että ”meritaksit”, jotka väittävät suorittavansa siirtolaisten pelastusoperaatioita, auttoivat ihmissalakuljettajia ja johtivat siihen, että yhä useammat siirtolaiset lähtivät liikkeelle sen toivossa, että he törmäisivät niihin.

”Kansalaisjärjestöt edustavat siirtolaisten salakuljetusta hoitaville rikollisjärjestöille logistista etua ja altistavat aluksesta poistuvat ihmiset konkreettisemmalle haaksirikkovaaralle”, raportissa todettiin, kertoo sanomalehti Il Giornale.

DIS lisäsi, että jotkut salakuljettajat käyttävät kansalaisjärjestöjen toimintaa jopa myyntivalttina mahdollisille siirtolaisille. He väittävät, että kansalaisjärjestöjen alusten läsnäolo tarjoaa paremman turvallisuuden laittomille siirtolaisille, jotka tekevät usein vaarallisia matkoja Välimeren yli.

