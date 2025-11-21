Italian vankilakriisi syvenee – ulkomaalaisten osuus kolminkertainen väestöön nähden

Italian hallitus pohtii ennenaikaisia vankien vapautuksia lievittääkseen vankilakriisiä, jossa ulkomaalaisten yliedustus on noussut räikeäksi ongelmaksi.

Italiassa julkaistut tuoreet oikeusministeriön tilastot paljastavat hälyttävän epäsuhdan maan vankiluvussa: ulkomaalaiset muodostavat lähes puolet kaikista nuorisovankiloiden asukkaista ja kolmanneksen koko vankiluvusta, vaikka heidän osuutensa Italian väestöstä on vain noin yhdeksän prosenttia. Antigone-järjestön raportti, joka analysoi Italian rikosseuraamusjärjestelmän tilaa, nostaa esiin vakavan demografisen vinouman, joka on muokannut maan jo valmiiksi ylikuormitettua vankilajärjestelmää.

Tilastojen karu todellisuus

Maaliskuun 2025 lopussa 49,9 prosenttia nuorisovankiloiden asukkaista oli ulkomaalaisia.

Lokakuun 2025 lopussa ulkomaalaisten osuus koko vankiluvusta oli 32 prosenttia – yli kolminkertainen heidän väestöosuuteensa nähden.

40 vankilassa eri puolilla Italiaa ulkomaalaiset muodostavat jo enemmistön, muun muassa Milanon San Vittore, Padovan, Firenzen Solliccianon ja Veronan laitoksissa. Joissakin vankiloissa heidän osuutensa ylittää 70 prosenttia.

Rikostyyppien jakauma

Raportti osoittaa, että ulkomaalaiset ovat erityisen vahvasti edustettuina väkivaltarikoksissa ja seksuaalirikoksissa:

32 % kaikista henkilöön kohdistuvista rikoksista tuomituista oli ulkomaalaisia.

41 % seksuaalirikoksista tuomituista oli ulkomaalaisia.

83 % ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön liittyvistä rikoksista tuomituista oli ulkomaalaisia.

Lisäksi he ovat yliedustettuina lyhyissä ja keskipitkissä tuomioissa: lähes puolet alle vuoden mittaisista vankeusrangaistuksista kohdistuu ulkomaalaisiin. Sen sijaan pitkissä, yli 20 vuoden tuomioissa heidän osuutensa putoaa alle 13 prosenttiin ja elinkautisissa vain 7,6 prosenttiin. Tämä viittaa siihen, että ulkomaalaiset keskittyvät useammin pienempiin, mutta sosiaalisesti häiritseviin rikoksiin kuten varkauksiin, ryöstöihin ja pahoinpitelyihin.

Demografinen tausta

Vuodesta 2011 vuoteen 2023 ulkomaalaisten määrä Italiassa kasvoi erityisesti Aasiasta ja Lähi-idästä saapuneiden osalta (+23 %), kun taas Itä- ja Keski-Euroopasta tulleiden määrä laski. Suurimmat yhteisöt ovat romanialaiset, albanialaiset, marokkolaiset, kiinalaiset ja ukrainalaiset. Viime vuosina marokkolaisten ja tunisialaisten osuus vankiluvussa on noussut: marokkolaiset muodostivat 21,5 % ulkomaalaisista vangeista vuonna 2024, tunisialaiset 10,8 %.

Ikäjakauma paljastaa toisen vinouman: italialaiset vangit painottuvat vanhempiin ikäryhmiin, kun taas ulkomaalaiset vangit ovat pääosin 25–39-vuotiaita.

Ylikuormituksen ratkaisuja etsitään

Italian hallitus on pohtinut yli 10 000 vangin ennenaikaista vapauttamista lievittääkseen vankiloiden kroonista ylikuormitusta. Oikeusministeri Carlo Nordio on perustanut työryhmän selvittämään, miksi jo olemassa olevia säädöksiä – jotka mahdollistavat ei-väkivaltaisista rikoksista tuomittujen siirtämisen vankilan ulkopuolelle – ei ole sovellettu laajemmin. Mikäli uudistus toteutuu, se hyödyttäisi erityisesti ulkomaalaisia vankeja, jotka ovat yliedustettuina lyhyissä tuomioissa.

Yhteenveto

Raportti paljastaa Italian rikosseuraamusjärjestelmän syvän epätasapainon: ulkomaalaistaustaiset nuoret ja nuoret aikuiset ovat selvästi yliedustettuina vankiloissa, etenkin lyhyissä tuomioissa ja väkivaltarikoksissa. Tilanne korostaa sekä maahanmuuton demografisia vaikutuksia että Italian vankilajärjestelmän rakenteellisia ongelmia, joihin hallitus etsii kipeästi ratkaisuja.

Lähde: Remix News

