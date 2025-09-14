Italiassa etsitään yksinhuoltajaperheitä, jotka majoittavat ilmaiseksi maahanmuuttajia koteihinsa

Rooman kaupunginvaltuusto on käynnistänyt tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on löytää italialaisia perheitä, jotka olisivat valmiita majoittamaan maahanmuuttajia – joilla on voimassa oleva oleskelulupa – omiin koteihinsa kolmen vuoden ajaksi. Ohjelman hallinnoimiseksi etsitään toimijaa, ja sen budjetti on 399 000 euroa. Tarjouskilpailu on avoinna 22. syyskuuta saakka.

Aloite kohdistuu erityisesti yksinhuoltajaperheisiin, jotka voisivat tarjota kodin maahanmuuttajille. Valittu operaattori vastaa ohjelman toteutuksesta: tietoisuuden lisäämisestä, isäntäperheiden sekä mentoreiden ja sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnista ja tukemisesta, sekä sopivien maahanmuuttajien tunnistamisesta.

Ohjelman tavoitteena ei ole pelkästään tarjota tilapäistä majoitusta, vaan myös edistää maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, tukea heidän itsenäistymistään työllistymisen kautta ja lopulta auttaa heitä löytämään oma pysyvä asunto. Viranomaisten mukaan ohjelma pyrkii luomaan “vieraanvaraisen ympäristön, joka tukee osallisuutta ja autonomiaa”, erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.

Merkittävä yksityiskohta on kuitenkin se, että isäntäperheille ei tarjota taloudellista korvausta. Kaupungin sosiaalipoliittinen osasto on täsmentänyt, että ohjelman budjetti kohdistuu ainoastaan maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Näin ollen perheille ei voida maksaa korvauksia mistään kulutyypistä, eikä niitä katsota tukikelpoisiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että perheiden, jotka avaavat kotinsa maahanmuuttajille, on katettava kaikki kulut itse – mukaan lukien ruoka ja energiakustannukset. Vaikka kaupunki korostaa ohjelman perustuvan solidaarisuuteen ja innovatiiviseen sosiaaliseen osallisuuteen, kriitikot varoittavat, että korvauksen puute voi vaikeuttaa riittävän määrän isäntäperheiden löytämistä.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: