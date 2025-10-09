Itämeren alueen ydinvoimahankkeet etenevät – Suomi haluaa investointipäätöksiä jo tällä hallituskaudella

Suomi ja Ruotsi järjestivät 7. lokakuuta Tukholmassa Nordic-Baltic Nuclear Investment Summit -konferenssin, jossa julkiset toimijat, yritykset ja sijoittajat keskustelivat uuden ydinenergian kehittämisestä Itämeren alueella. Tapaaminen keräsi yli 80 osallistujaa 20 eri maasta ja sai aikaan yhteisen julkilausuman, jossa korostettiin kiireellistä tarvetta vahvistaa energiaturvallisuutta, kilpailukykyä ja ilmastotoimia.

Konferenssin isäntinä toimivat Ruotsin energia- ja elinkeinoministeri Ebba Busch sekä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Heidän johdollaan avattiin kansainvälinen vuoropuhelu, jonka tavoitteena on kiihdyttää ydinenergian investointeja ja teknologista kehitystä erityisesti Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

”Suomi tavoittelee investointipäätöksiä uuteen ydinvoimaan vielä tällä hallituskaudella”, ministeri Multala linjasi.

Ministeri Multalan mukaan Suomi on jo ratkaissut keskeisiä ydinjätehuollon haasteita, kun Eurajoen Onkalo valmistautuu aloittamaan käytetyn polttoaineen loppusijoituksen. Lisäksi Suomessa on käynnissä lainsäädäntötyö, jonka tavoitteena on sujuvoittaa lupaprosesseja ja parantaa investointiympäristöä ydinvoimalle.

Julkilausuman mukaan yksikään maa ei kykene toteuttamaan ydinvoimahankkeita täysin itsenäisesti. Siksi alueellinen yhteistyö, resurssien jakaminen ja globaalien toimitusketjujen hyödyntäminen ovat keskeisiä edellytyksiä. Yhteistyön avulla voidaan kehittää myös uusia innovaatioita, kuten ydinlämmitystä, sekä jakaa parhaita käytäntöjä ydinjätteen hallinnassa ja geologisessa loppusijoituksessa.

”Suomi on osoittanut, että ydinenergiaa voidaan kehittää vastuullisesti, turvallisesti ja kansalaisten tuella”, Multala tiivisti.

Ydinenergian laajentaminen nähdään strategisena mahdollisuutena, joka vahvistaa alueen teollista perustaa, innovaatioita ja vaurautta. Tukholman kokous oli selkeä askel kohti yhteisiä investointipäätöksiä ja teknologisia läpimurtoja, jotka voivat muuttaa Itämeren alueen energiatulevaisuuden.

