Itämeren alueesta uusi ydinenergian veturi – ministerit vaativat ripeitä investointeja ja lupaprosessia

Suomi ja Ruotsi kokoavat ydinenergia-alan avaintoimijat Tukholmaan Nordic-Baltic Nuclear Investment Summit -huippukokoukseen, jossa keskitytään investointien vauhdittamiseen ja lupaprosessien sujuvoittamiseen. Ministerit, sijoittajat ja alan johtajat kartoittavat uusia mahdollisuuksia Itämeren alueella, kun maat tähtäävät ydinvoiman kolminkertaistamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala edustaa Suomea Tukholmassa 7. lokakuuta 2025 järjestettävässä Nordic-Baltic Nuclear Investment Summit -tapahtumassa, jossa keskitytään uuden ydinenergian kehittämiseen Pohjois-Euroopassa ja Itämeren ympäristössä.

Kyseessä on Suomen ja Ruotsin yhteisesti järjestämä korkean profiilin konferenssi, jossa ministeri Multala toimii toisena isäntänä Suomen hallituksen puolesta. Ruotsia edustaa energia- ja elinkeinoministeri sekä varapääministeri Ebba Busch. Tapaamisen yhteydessä Multala käy myös kahdenkeskisiä keskusteluja Buschin ja ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtarin kanssa.

”Ruotsin kanssa järjestettävä korkean tason ydinenergiakokous tuo yhteen kaikkia niitä tahoja, joiden toimet ovat avainasemassa ydinenergiainvestointeja edistettäessä. Kaikkiaan mukana on yli 80 toimijaa kattaen koko ydinenergiasektorin arvoketjun. Suomi tavoittelee investointipäätöksiä uuteen ydinvoimaan vielä tällä hallituskaudella. Esittelemme kokouksessa Suomen osaamista ja pitkäjänteisiä toimia ydinvoimainvestointien edistämiseksi, kuten ydinenergialainsäädännön uudistus ja ydinenergian rahoitusselvitys”, ministeri Multala kertoo.

Kokous toimii aloitteena kansainväliselle vuoropuhelulle, jonka tarkoituksena on vauhdittaa ydinenergian kehitystä ja sitouttaa eri tahoja mukaan. Keskustelujen painopisteenä ovat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja investointipotentiaali erityisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

Tapahtumaan on kutsuttu ministereitä naapurimaista sekä ydinenergia-alan kansainvälisiä omistajia, yritysjohtajia, sijoittajia ja rahoittajia. Ministeritason osallistujia on vahvistettu ainakin Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Liettuasta.

Konferenssi merkitsee tärkeää askelta Suomelle ja Ruotsille niiden pyrkimyksissä edistää globaalia tavoitetta kolminkertaistaa ydinenergian tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Molemmissa maissa on käynnissä aktiivinen lainsäädäntötyö, jonka tavoitteena on sujuvoittaa lupaprosesseja ja parantaa sääntelyä turvallisuudesta tinkimättä.

Toimivat lupakäytännöt ovat ratkaisevia, jotta uutta ydinvoimaa voidaan rakentaa nopeasti ja uusia teknologioita ottaa käyttöön. Samalla ne tukevat siirtymää kohti päästötöntä lämmöntuotantoa perinteisen sähköntuotannon rinnalla.

