Itävallan entinen varaliittokansleri Strache tekee paluuta politiikkaan

Vielä vuosi sitten Itävallan varaliittokanslerina toiminut Heinz-Christian Strache on uuden puolueen pääehdokkaana Wienin osavaltion parlamenttivaaleissa.

Itävallan vapauspuolueen (FPÖ) entinen puheenjohtaja Heinz-Christian Strache on tehnyt paluun politiikkaan.

Strache kirjoitti viikko sitten Facebook-sivullaan olleensa vanhan järjestelmän mahtavien, eurokuuliaisten keskittäjien tiellä. Mutta myös monet ”matkakumppanit” käänsivät hänelle selkänsä. Tapahtumista on maksettu täysi hinta, tilittää Strache. Itävallan kansanpuolueen (ÖVP) tahtona olivat uudet vaalit, vaikka varakansleri erosi kaikista tehtävistään viime toukokuussa.

Vielä syksyllä arveltiin hänen jättäneen politiikan pysyvästi. Hallituksen eroon ja uusiin liittopäivävaaleihin johtanut Ibizan jupakka on yhä lopullisesti selvittämättä. Strache oli lavastetun ”kaupankäynnin” keskushenkilö. Hän antoi videoidussa tapaamisessa lupauksia luuloteltuja venäläisiä pääomasijoituksia vastaan. Hiljattain on asetettu uusi erikoiskomissio tutkimaan tapausta. Viime syksyn vaalien alla tutkinta keskeytyi.

Tapahtumien poliittinen tulos ja hyöty takasi liittokansleri Sebastian Kurzille uuden kauden, nyt vihreiden kanssa. FPÖ romahti. Demarien SPÖ ei kyennyt hyödyntämään tilannetta. Potin korjasi kansanpuolue ÖVP, jonka kannatus on viime aikoina noussut jo yli 40 prosentin.

Strache johti Itävallan vapauspuoluetta keväästä 2005 alkaen neljätoista vuotta. Tuona aikana puolueen kannatus nousi 11 prosentista 26 prosenttiin. Ibiza-kriisin seurauksena puolue viime syksynä putosi 16 prosenttiin. Aiemmin FPÖ:n vastaavaan nousuun kykeni johtamaan Jörg Haider. Vaaleissa 1999 kannatus oli melkein 27 prosenttia, mutta romahti hajaannuksen seurauksena 10 prosenttiin kolme vuotta myöhemmin. Nyt Strache sanoo joutuneensa samaan tilanteeseen kuin Haider, joka ehti johtaa Itävallan tulevaisuuden liiton (BZÖ) vaalivoittoon 2008.

Strachen ohjaaminen sivuraiteelle johti napinaan puolueessa. Joulukuussa 2019 kolme FPÖ:n edustajaa Wienin osavaltioparlamentissa perusti uuden puolueen. Itävallan liitto (Die Allianz für Österreich, DAÖ) on kannatustestissä lokakuun vaaleissa. Strache esiintyi vuodenvaihteen tienoilla ensi kertaa julkisesti perustajakolmikon kanssa. Sittemmin hän on noussut puolueen pääehdokkaaksi. Siirtymiä FPÖ:n piiristä on jonkin verran tapahtunut.

Wienin vaalien asetelmat ovat vielä selkiintymättä. Demarien perinteiset asemat ovat rapautuneet, mutta kärkiasema on säilynyt 36 prosentissa. Suurin muutos on FPÖ:n 31 prosentin kannatuksen romahdus – enää 15 prosenttia (FPÖ ja DAÖ). Liittokansleripuolue on ollut heikko pääkaupungissa. Nyt kannatus olisi yli kaksinkertaistunut 22 prosenttiin. Vihreät saisivat hiukan vähemmän.

Vaalikamppailu ei ole alkanut. Itävallassa FPÖ:n kaltainen suuntaus on ollut vanhastaan politiikan kuumemittari. Mausteen antavat nyt koronaviruksen aiheuttamat suojaus- ja taloustoimet.

Lähteet ORF, Neuwal.com.