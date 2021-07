Itävallan liittokansleri 13-vuotiaan raiskausmurhan jälkeen: ”Itävalta jatkaa karkotuksia Afganistaniin”

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoi, että karkotuksia Afganistaniin jatketaan. Liittokansleri antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun kaksi afganistanilaista turvapaikanhakijaa oli pidätetty 13-vuotiaan tytön raiskaamisesta ja tappamisesta.

– Emme lopeta karkotuksia Afganistaniin emmekä löysytä turvapaikkalakeja, Sebastian Kurz (ÖVP) sanoi tiistaina. Edellisenä päivänä Itävallan poliisi oli pidättänyt kaksi afganistanilaista miestä, joita epäillään 13-vuotiaan tytön raiskaamisesta ja tappamisesta viime viikonloppuna.

Kansleri ilmaisi järkytyksensä ja syvän myötätuntonsa perhettä kohtaan. Hän totesi, että ”syyllisille ei pidä antaa tukea väärän suvaitsevaisuuden nimissä, vaan heidät on karkotettava mahdollisimman pian.”

Hän lisäsi, että tekijät asetetaan syytteeseen lain sallimissa rajoissa.

Sisäministeri Karl Nehammer (ÖVP) korosti, että isäntämaan lakien rikkomiseen ja väkivaltaisuuksiin ei ole mitään tekosyitä.

Ohikulkijat löysivät pienen tytön ruumiin puuta vasten nojallaan Wienin 22. kaupunginosassa lauantaiaamuna.

Poliisi vahvisti maanantaina, että 18-vuotias pidätetty afgaanimies saapui Itävaltaan vuonna 2015 ja hänet oli tuomittu vuonna 2017. Miehen turvapaikka oli peruttu rikollisuuden vuoksi, mutta häntä ei voitu karkottaa, koska hän oli edelleen alaikäinen.

Toinen pidätetty on 16-vuotias Afganistanin kansalainen, joka saapui Itävaltaan huhtikuussa 2021 ja jätti turvapaikkahakemuksen, jota käsitellään parhaillaan.

Poliisi kuulusteli afgaaneja ja ilmoitti, että toistaiseksi muiden rikollisten osallisuutta ei voi sulkea pois. Tutkinta on vielä kesken.

– Itävallasta turvapaikkaa hakevien ja sen saavien on noudatettava lakia; jos he eivät tee niin, heidät on karkotettava maasta välittömästi, Nehammer sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Sisäministeri kiisti jyrkästi Itävallan yleisradio ORF:n kommentin, jonka mukaan ”valtio ei välitä tarpeeksi vakavasti traumatisoituneiden pakolaisten integraatiosta.”

– Ei ole mitään syytä puolustaa isäntämaan lakien rikkomista tai väkivaltaa, Nehammer sanoi.

