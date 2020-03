Itävallan liittokansleri varoittaa Turkista saapuvista siirtolaisista – ”Osa valmiita väkivaltaisuuksiin”

Sebastian Kurz varoittaa Euroopan Unionia ottamasta vastaan Turkin ja Kreikan rajalle saapuneita henkilöitä turvapaikan hakijoiksi. Itävallan liittokansleri puolustaa Kreikkaa. Eurooppaan pääsyä vaativat eivät ole Syyrian pakolaisia, vaan vuosikausia Turkissa asuneita. Osa heistä on valmiina väkivaltaisuuksiin.

Junge Freiheit kertoo Sebastian Kurzin (ÖVP) huomauttaneen haastattelussa, että tuhansien nyt rajalla odottavien päästäminen Eurooppaan olisi vasta alkua. Tulijoita olisi satoja tuhansia, myöhemmin miljoonia, jolloin nähtäisiin uudestaan syksyn 2015 kriisi. Nyt tulijoiksi hakeutuneet eivät ole Turkissa vainottuja, mutta heitä käytetään väärin ja hyödynnetään paineen luomisessa unionia vastaan. Tähän leikkiin ei liittokanslerin mukaan tule lähteä.

Kurz huomautti Itävallan käsitelleen viime vuosina kaikkiaan 200 000 turvapaikkahakemusta. Maa on antanut kokoonsa nähden oleskeluluvan useammille kuin enimmät EU:n jäsenmaat. Jo maassa olevat on ensin saatava sopeutumaan. Se on suuri haaste, ja vastuutonta olisi lisätä taakkaa, liittokansleri sanoi.

Liittokansleri vaati EU:n ulkorajojen parempaa valvontaa. Mikäli tämä ei toimi, palaa rajavalvonta jäsenmaiden kesken. Hän huomautti myös Saksan tähän joutuneen ensimmäisten joukossa.

Itävalta ei aio ottaa naisia ja lapsia vastaan Kreikan pakolaisleireiltä. Näin vastasi sisäministeri Karl Nehammer vihreiden puheenjohtajalle, varaliittokansleri Werner Koglerille. Tällaista ei ollut hallitussopimuksessa, huomautti sisäministeri. Itävalta antaa taloudellista apua leirien ylläpitoon ja lähettää sinne tarvittavaa henkilökuntaa.