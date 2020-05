Itävallassa jo lähes puolet rikoksista epäillyistä on ulkomaalaisia

Itävallassa ulkomaalaiset vastaavat suurimmasta rikollisuuden kasvusta.

Vuonna 2019 noin 122 000 ulkomaalaista oli Itävallassa epäiltynä erilaisista rikoksista, kertoo Wochenblick. Kun rikoksista epäiltyjä oli kaikkiaan 304 422, ulkomaalaiset vastaavat jo 40 prosentista kaikista Itävallan rikoksista.

– Maahantuotua rikollisuutta vastaan täytyy taistella jatkuvasti. Halailukurssi on siihen aivan varmasti väärä tapa. Rankaisujärjestelmämme ei selvästikään ole riittävä monille ulkomaalaisille, Itävallan vapauspuolueen (FPÖ) parlamenttiryhmän puheenjohtaja Herwig Mahr kommentoi Itävallan vuoden 2019 rikostilastoja.

Ulkomaalaisten rikollisuuden kasvu on ollut paljon voimakkaampaa kuin kantaväestön. Mahr huomauttaa, että rikoksista epäiltyjen ulkomaalaisten määrä on noussut 50 prosentilla vuoden 2010 jälkeen, kun vastaavana aikana kantaväestön rikollisuus on kasvanut 17 prosentilla.

Itävallan sisäministeriön mukaan afgaanien osuus rikosten tekijöinä ja erityisesti veitsihyökkäykset ovat kasvussa.

Ylä-Itävallassa ulkomaalaisrikollisuuden kasvu on ollut erityisen rajua. Vuonna 2010 ulkomaalaisia rikoksista epäiltyjä oli 9334, mutta vuonna 2019 jo 16 100, mikä tarkoittaa 72,5 prosentin kasvua.