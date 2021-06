Itävallassa torjutaan poliittista islamia kartan avulla – CDU-poliitikko vaatii islamkarttaa myös Saksaan

CDU-poliitikko Hans-Jürgen Irmer vaatii Saksalle ”poliittisen islamin kartan” laatimista. ”Poliittisen islamin torjunta on tärkeä tehtävä”, kansanedustaja sanoo.

Irmer viittasi meneillään olevaan keskusteluun Wienin yliopiston ja ”poliittisen islamin dokumentaatiokeskuksen” hankkeesta, joka perustettiin vuonna 2015 Itävallan tasavallan itsenäiseksi rahastoksi.

– Itävallalla on oikeat otteet, Irmer sanoi. On oikein ja tärkeää saada ”havaintoja siitä, kuka on toimija ja missä hän on mukana”.

Hanke täydentäisi muutama viikko sitten CDU:n päättämää poliittisen islamin vastaista toimenpidepakettia. Kannanotossa todetaan muun muassa, että moskeijoiden rahoituksesta on tehtävä avoimempaa. Lisäksi valtion yhteistyö poliittista islamia harrastavien järjestöjen kanssa olisi lopetettava.

Muslimiyhdistys valittaa

Itävallan ”islamkartalla” on lueteltu yli 600 muslimiorganisaatiota, yhdistystä ja moskeijaa. Projekti on vasta alussa, verkkosivustolla sanotaan. Viime marraskuussa Wienissä islamilaisen terrori-iskun jälkeen Itävalta ilmoitti aloittavansa taistelun poliittista islamia vastaan.

Itävallan musliminuoriso ilmoitti valittavansa hankkeesta. Itävallan islamilaiset yhdistykset ja vasemmistopoliitikot olivat aiemmin arvostelleet hanketta, joka ”vaarantaa islamilaisten edustajien turvallisuuden Itävallassa ja asettaa ennakkoluuloja muslimeja kohtaan”.

Integraatioministeriö puolustaa ”islamkarttaa”

Itävallan integraatioministeri Susanne Raab (ÖVP) kiisti väitteet.

– Kyseessä ei ole yleinen epäluulo muslimeja kohtaan, hän kertoi.

– Kyse on yhteisestä taistelusta poliittista islamia vastaan ​​ääriliikkeiden kasvualustana.

Hän ei näe taistelussa mahdollisia turvallisuusongelmia.

– Jos sanot nyt, että perustat islamilaisen yhdistyksen, mutta et halua, että joku tietää edes mitä teet ja kuka olet, se juuri osoittaa ongelman: nimittäin, että haluat saarnata yksityisissä takahuoneissa.

”Islamkartta” olisi myös niiden muslimien edun mukainen, jotka eivät halua olla tekemisissä ääriliikkeiden kanssa.

– Heidän tulisi tietää mihin moskeijaan he menevät ja mitkä rakenteet ja ideologiat ovat sen takana, itävaltalainen ministeri lisäsi.

