Itävalta haluaa karkottaa rikolliset turvapaikanhakijat Kosovoon

Tanska, Iso-Britannia – ja pian Itävalta? Rikollisten maahanmuuttajien karkottaminen kolmansiin maihin on yhä suositumpi käytäntö. Alppivaltion sisäministeri esittää nyt kovan vaatimuksen.

Itävallan sisäministeri Gerhard Karner (ÖVP) on vaatinut rikollisten turvapaikanhakijoiden karkottamista Kosovoon. Karner viittasi Tanskaan, jolla on jo tällainen sopimus Kosovon kanssa. ”ÖVP haluaa edistää tällaista sopimusta Itävallalle Tanskan mallin mukaan”, hän sanoi Die Weltille.

Hän vaati myös, että rikolliset afganistanilaiset karkotettaisiin mahdollisuuksien mukaan kotimaahansa. Hän vaati samaa syyrialaisten osalta. ”Syyrian tapauksessa menisin vielä pidemmälle: Esimerkiksi Latakian aluetta pidetään melko turvallisena. Miksi emme voisi tulevaisuudessa lähettää syyrialaisia sinne takaisin?” Ei pitäisi olla ”mitään vääriä tabuja”, 56-vuotias korosti.

”Itävalta ei ole meille hyvä paikka”

Karner antoi omalle hallitukselleen myönteisen arvion sen maahanmuuttopolitiikasta. Itävallan ja Unkarin rajalla pidätettiin edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 450 laitonta maahanmuuttajaa, kun vuonna 2024 vastaavana aikana heitä oli vain 190. ”Silloin tulivat lähinnä yksin matkustavat miehet. Se on loppunut.”

Syitä tähän on lähinnä kaksi. Ensinnäkin Itävallan ulkorajoja on valvottu paljon tarkemmin ja toiseksi turvapaikkamenettelyjä on nopeutettu merkittävästi. Kaikki tämä ”lähettää salakuljettajamafialle viestin: Itävalta ei ole meille hyvä paikka”.

Lähde: Junge Freiheit