Itävalta: Somalialainen maahanmuuttaja pidätettiin kahden kodittoman henkilön puukottamisesta ja kolmannen uhrin päähän lyömisestä

Uhrit kertoivat, että he eivät tunteneet somalialaista hyökkääjää.

Itävallan poliisit pidättivät viime viikonloppuna 30-vuotiaan somalialaismiehen, jonka epäillään puukottaneen kahta romanialaismiestä Wienin Europaplatzin rautatieaseman ulkopuolella ja hyökänneen sitten kolmannen uhrin kimppuun.

Kaikki kolme uhria, jotka olivat 48-, 51- ja 51-vuotiaita, saivat vammoja, joista yksi uhri sai puukoniskun kaulaansa. Toista puukotettiin vatsaan, ja kolmatta miestä somalialainen mies löi päähän, kertoo poliisi.

Hyökkäyksen motiivi on vielä tuntematon, mutta uhrien mukaan heillä ei ollut aiempaa kontaktia epäiltyyn, eivätkä he tunteneet häntä ennen puukotusta.

”Uhrien mukaan he eivät olleet olleet olleet aiemmin yhteydessä epäiltyyn; hän oli heille täysin tuntematon”, poliisin tiedottaja Markus Dittrich totesi.

Poliisi saapui paikalle ja onnistui nujertamaan somalimiehen ennen kuin pidätti hänet.

Uutistietojen mukaan kaikki kolme uhria olivat tunnetusti mukana paikallisessa kodittomien piirissä, ja heidän uskotaan OE24.atin mukaan olevan alkoholiriippuvaisia.

Uhreja hoidettiin sairaalassa. Tutkinta jatkuu edelleen.

Lähde: Remix News

