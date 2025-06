Itävaltaa on järkyttänyt kouluammuskelu – 10 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantunut

Itävalta on surun vallassa, kun maan historian yksi verisimmistä kouluampumistapauksista tapahtui tiistaiaamuna Grazissa.

21-vuotias BORG Dreierschützengasse -koulun entinen oppilas avasi tulen hieman ennen kello 10 aamulla, tappoi vähintään yhdeksän ihmistä ja haavoitti kymmeniä muita ennen kuin riisti henkensä koulun vessassa.

Kronen Zeitungin alustavien tietojen mukaan hyökkääjä käytti haulikkoa ja käsiasetta kahden luokkahuoneen kimppuun käydessään. Viranomaiset vahvistivat, että ampujana toiminut koulun entinen oppilas oli hankkinut aseet äskettäin ja että hänen motiivinaan saattoi olla pitkäaikainen kauna kiusaamisesta.

Steiermarkin osavaltion kuvernööri Mario Kunasek (FPÖ) ilmaisi syvän järkytyksensä julkisessa lausunnossaan: ”On uskomatonta, mitä tänään Grazissa tapahtui. Kuvernöörinä ja isänä olen syvästi surullinen tästä mielettömästä teosta, joka on aiheuttanut niin paljon tuhoa ja uskomatonta kärsimystä. Ajatukseni ovat viattomien uhrien, perheiden ja opettajien luona.”

Itävallan liittokansleri Christian Stocker ja liittovaltion hallituksen jäsenet matkustivat Graziin puhuakseen kansalle.

Tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa vahvistettiin, että ampujana oli Itävallan kansalainen, joka oli keskeyttänyt koulunkäynnin. Hyökkäyksessä loukkaantui yhteensä 12 muuta henkilöä, joista yhdeksän on vakavasti loukkaantuneita. Kaksi loukkaantuneista on kriittisessä tilassa.

Pelastusyksiköt, mukaan lukien eliittipoliisiyksikkö Cobra, saivat tilanteen nopeasti hallintaan. Viranomaiset ovat sittemmin julistaneet alueen turvalliseksi, vaikka koulun ympäristö pysyi suljettuna suurimman osan päivästä. Uhreille, perheille ja silminnäkijöille perustettiin kaksi kriisikeskusta.

Steiermarkin sairaalayhdistys KAGes vahvisti, että hyökkäyksessä loukkaantuneet oppilaat ja henkilökunta olivat saaneet hoitoa. Uhrit jaettiin useisiin sairaaloihin Grazissa, ja psykologista apua tarjottiin sekä perheille että hoitohenkilökunnalle.

Verkossa levinneissä videokuvissa näkyy hetki, jolloin luokkahuoneessa alkoi ampuminen, ja muissa videoleikkeissä näkyy, kuinka aseistetut poliisiyksiköt tutkivat koulua.

School shooting in Graz, Austria 🇦🇹, 10 dead.

Footage of the attack children screaming can be heard after shots fired inside school.

They spend billions on foreign aid

But they can't keep their own children safe in classrooms,

Their society has broken. pic.twitter.com/u44VM8Cvqd

— Sumit (@SumitHansd) June 10, 2025