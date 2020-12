Itsenäisyyspäivä juoksuhaudoissa

Itsenäisyyspäivänä 1939, talvisodan 7. päivänä, suojajoukkotaistelut Karjalan Kannaksella päättyivät ja Neuvostoliitto hyökkäsi suomalaisten pääasemaa vastaan Taipaleessa.

Neuvostodivisioona aloitti hyökkäyksen Taipaleenjoen yli. Iltaan mennessä venäläispataljoona oli ylittänyt Taipaleenjoen Koukkuniemessä.

Neuvostojoukot ryhmittyivät hyökkäysmuodostelmaan käydäkseen suomalaisten vain lyhyen matkan päässä sijaitsevia asemia vastaan, kun vihollinen saatiin sekasorron valtaan tarkalla tykkitulella.

Rintama vakiintui seuraavana päivänä Suomen pääaseman eteen, missä linjat pysyivät talvisodan loppuun saakka.

Niin vaikea teitä on lähettää tuonne; tutut kasvonne on, joka piirre ja juonne – ken teistäkin vielä hengissä palaa ? On katseeni hellä, mut käskyni kovat, mitä mielessä mietin, sen suuni salaa, sanat jäävättömät ovat. Vaan vaikeampi on katsoa teitä, takaisin tulleita, nääntyneitä: vain puolet on jäljellä, puolet poissa, te vedätte heitä nyt ahkioissa. Ja jälkeen kaiken, minkä te koitte, yhä vielä te hymyillä voitte. – Koukkuniemen taistelussa komppanianpäällikönä toiminut kapteeni Yrjö Jylhä