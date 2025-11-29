Itsenäisyyspäivä on poliittinen juhla

6. joulukuuta. Harmaa päivä. Haudalla käynti, mustavalkoinen tuntematon sotilas ja Yleltä kättely-shown katsominen. Jos päivä osuu arkipäivälle, on se ylimääräinen vapaapäivä.

Näin esimerkiksi kulttuurimarxistit haluaisivat, että itsenäisyyspäivä toisi itseään esille meille suomalaisille. Onhan kyseessä päivä, joka sisältää sisäänrakennetun riskin nationalistiselle ajattelulle – siis vasemmistohegemonian pahimmalle myrkylle.

”Riski” on sinällään perusteltu, juhlimmehan koko päivää sen vuoksi, että kansallisradikaalit aktivistit uskalsivat aikanaan ottaa riskejä ja taistella rakkaan isänmaamme itsenäiseksi. Ilman näitä aktivisteja olisimme jääneet Neuvostoliiton kynsiin ja tuhoutuneet kulttuurillisesti lyhyessä ajassa.

Kuitenkin vuosikymmenten ajan päivä oli edellä kuvatun kaltainen, harmaa ja tylsä päivä. Tämä ankea perinne on onneksi muuttunut. Itsenäisyys on poliittisen aktivismin tulos itsessään. Itsenäisyys ei ole harmaa ja tylsä asia, vaan asia, joka tulee muistaa ja josta etenkin meidän nationalistien tulee muistuttaa kanssaeläjiämme, ettei se ole mikään itsestäänselvyys. Itsenäisyyspäivä on siis perustellusti poliittinen juhlapäivä.

Nyt se poliittinen juhlapäivä lähenee jälleen. Vuodesta 2014 lähtien kansallismieliset ovat muuttaneet päivän harmautta sinivalkoiseksi juhlaksi, jossa itsenäisyyttä kunnioitetaan, ja jossa kansakuntaa muistutetaan nationalismin tärkeydestä.

Kun itsenäisyyspäivä lähenee, myös jännitys tiivistyy; äärivasemmisto kokoaa rivejään ja lupaa estää ”natsimarssit” epäonnistuen joka vuosi. Nämä ääliöt tekevät itsestään meemejä, päätyvät joukoittain putkaan, eivät saavuta tavoitteitaan ja käyttävät tähän kaikkeen valtavasti energiaa. Mikäs siinä, sillä tämän perseilyn katsominen on yksi päivän houkuttavista elementeistä niin fyysisesti paikan päälle isänmaallisiin kulkueisiin tuleville kuin myös internetin striimejä seuraaville kansalaisille.

Kansallismieliset kulkueet ovat parasta paikan päällä. Tule siis sinäkin Helsinkiin 6.12. Suomi Herää-kulkue kokoontuu Helsingin Rautatientorilla kello 16. 612-soihtukulkue kokoontuu Töölöntorilla kello 18.30. Halukkaat ehtivät hyvin molempiin tapahtumiin.