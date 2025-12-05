Itsenäisyyspäivän kulkueiden reitit Helsingissä

Poliisi on näkyvästi läsnä ja turvaa tapahtumien sujuvuuden ja yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden. Erilaisten kulkueiden reitit ovat täsmentyneet.

Poliisille on ilmoitettu useita eri mielenilmauksia ja tapahtumia.

Poliisille ennakkoon ilmoitettujen mielenosoitusten ja muiden tapahtumakulkueiden alustavat reittitiedot sekä kellonajat, jotka ovat järjestäjien ilmoittamia liikkeellelähtöaikoja:

• Marssi Suomelle kello 11 alkaen: Eduskuntatalo – Arkadiankatu (jalkakäytäviä pitkin) – Hietaniemen hautausmaa

• Katolinen kulkue kello 11.00 alkaen, kulkue Pyhän Marian kirkolta Pyhän Henrikin katedraalille.

• Fixit-kulkue kello 13.30 alkaen: Senaatintori – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie – Eduskuntatalo

• Suomi herää -kulkue kello 16 alkaen: Rautatientori – Mikonkatu – Aleksanterinkatu – Mannerheimintie – Eduskuntatalo

• Ylioppilaiden soihtukulkue kello 16.30 alkaen: Hietaniemenkatu – Arkadiankatu – Pohjoisesplanadi – Presidentinlinna – Mariankatu – Aleksanterinkatu – Senaatintori

• Joukkovoima hallituksen politiikkaa vastaan -kulkue vastaan kello 17.15 alkaen: Narinkkatori – Mannerheimintie – Esplanadinpuisto – Kauppatori

• 612-soihtukulkue kello 18.30 alkaen: Töölöntori – Runeberginkatu – Pohjoinen Rautatienkatu – Mechelininkatu – Hietaniemen hautausmaa

Muutokset reiteissä ovat mahdollisia. Tuoreimmat päivitetyt tiedot julkaistaan Poliisi.fi:ssä itsenäisyyspäivän päivittyvässä tiedotteessa. Tiedote julkaistaan lauantaiaamuna ja sitä päivitetään reaaliaikaisesti päivän edetessä.

Helsingissä laaja lentokieltoalue

Itsenäisyyspäivänä ilmailua rajoitetaan Helsingin keskustassa 6.12. kello 8.00 ja 7.12. kello 2.00 välisenä aikana. Rajoitus koskee miehitettyä ja miehittämätöntä ilmailua (dronet). Tilapäinen rajoitusalue on perustettu viranomaisten oman ilmailutoiminnan ja alueella olevien yleisötapahtumien turvaamiseksi.

Poliisi muistuttaa, että jokainen lennättäjä on velvollinen noudattamaan alueella olevia lentorajoituksia. Lisätiedot ja ajantasaiset lentokieltoalueet löytyvät osoitteista Droneinfo.fi ja Flyk.com.

Rajoitukset eivät koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään lentoja silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä alueella. Rajoitukset eivät myöskään koske kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla eikä lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.