J.D. Vance: ”Hyvin mahdollista”, että otamme Grönlannin haltuumme

”Se on hyvin mahdollista”, J.D. Vance sanoo kysyttäessä, voisiko Yhdysvallat ottaa Grönlannin haltuunsa.

Hän korostaa, että Donald Trumpin hallinnon ainoa prioriteetti asiassa on Yhdysvaltain turvallisuus, eivätkä Euroopan vastalauseet vaikuta päätöksiin.

”Jos Yhdysvaltain turvallisuuden takaaminen edellyttää suurempaa alueellista läsnäoloa Grönlannissa, Trump tekee niin. Hän on välinpitämätön sen suhteen, mitä eurooppalaiset meille huutelevat”, Vance sanoo.

Kysymys on kuitenkin esitetty siitä näkökulmasta, että Yhdysvallat ottaa Grönlannin haltuunsa hankkimalla sen, eikä siinä mainita mitään Yhdysvaltain sotilaallisesta hyökkäyksestä Tanskan alueelle.

Haastattelun aikana J.D. Vance kuitenkin toistaa Trumpin hallinnon aiemmin esittämän väitteen, jonka mukaan grönlantilaisten keskuudessa on laajalti halua katkaista siteet Tanskaan ja liittyä osaksi Yhdysvaltoja.

Hän väittää, että tyytymättömyys Tanskaan saa monet suhtautumaan myönteisesti Yhdysvaltojen hallintoon.

Lausunto tulee kuitenkin pian sen jälkeen, kun Berlingsken ja Sermitsiaqin tuore tutkimus osoitti, että asia on päinvastoin. Kyselyn mukaan vain kuusi prosenttia grönlantilaisista haluaa, että saaresta tulee osa Yhdysvaltoja.

Keskustelu Grönlannin tulevaisuudesta ei ole uutta. Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana hän herätti paljon huomiota, kun hän ilmaisi avoimesti kiinnostuksensa ostaa Grönlanti Tanskalta vuonna 2019.

Sekä Tanskan että Grönlannin hallitukset torjuivat ehdotuksen jyrkästi, mikä johti diplomaattiseen konfliktiin Tanskan ja Yhdysvaltojen välillä.

Grönlantia asuttivat alun perin eskimot, mutta noin vuonna 985 jKr. sinne saapui norjalaisia uudisasukkaita islantilaisen merenkulkijan Erik Röden johdolla.

Keskiajalla Grönlannin yhteiskunnassa oli norjalaisia kirkkoja, maatiloja ja jopa piispa, mutta norjalaiset asutukset hävisivät vähitellen 1400-luvulla.

1700-luvulla Tanska aloitti uudelleen läsnäolon Grönlannissa, kun norjalais-tanskalainen lähetyssaarnaaja Hans Egede saapui vuonna 1721 kristillistämään eskimoita. Tämä oli saaren tanskalaisen kolonisaation alku.

Kun Tanska ja Norja erosivat Kielin rauhassa vuonna 1814, Tanska säilytti Grönlannin, Färsaarten ja Islannin hallinnan. Nykyään Färsaaret ja Grönlanti kuuluvat edelleen Tanskalle.

Vance: If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do because he doesn't care about what the Europeans scream at us, pic.twitter.com/VPVzIX0CU7

— Acyn (@Acyn) February 2, 2025