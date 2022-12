J.K. Rowling pitää cancel-kulttuuria naurettavana: ”Kirjojeni myynti nousi”

Harry Potter -kirjailija J.K. Rowling nauraa vasemmistolaisille, jotka ovat yrittäneet saada hänet mustalle listalle.

”Miksi edes nauran tälle? En voi uskoa, että sanon tämän. Mutta heitä on pakko pilkata. En pidä itseäni mitätöitynä”, Rowling sanoi Suzanne Mooren haastattelussa hänen Substack-sivustollaan ”Letters from Suzanne”.

Haastattelu pyörii Rowlingin ”kiistanalaisen” uskomuksen ympärillä ihmisen biologiasta. Lisäksi hänellä on ”omituinen” ajatus siitä, että miehet ovat miehiä ja naiset naisia ja naisiksi pukeutuneita miehiä ei pitäisi päästää naisten tiloihin, kuten vessoihin, pukuhuoneisiin, vankiloihin ja väkivallan ja hyväksikäytön uhreille tarkoitettuihin turvakoteihin.

Rowling rahoittaa Skotlannin Edinburghissa sijaitsevaa Beira’s Place -nimistä, vain biologisille naisille tarkoitettua keskusta, joka tarjoaa suojaa ja apua hyväksikäytetyille naisille. Tämä on ilmeinen vastareaktio parlamentin käsittelyssä olevaan lakiin, joka helpottaa naiseksi itsensä tunnistautuvien miesten pääsyä naisten turvakoteihin.

”Me molemmat tiedämme hiipivästä ”McCarthyismista” (mustamaalaamisesta), kielellisen ilmaisun hävittämisestä. Sekä niistä ihmisistä, jotka mielellään tuomitsevat naisia siitä, että he ajattelevat vääriä asioita,” Moore kirjoittaa.

”Minulle turvallinen tila ei ole paikka, jossa minun on käytettävä vain ”oikeita termejä” tai jossa en saa puhua omista elämänkokemuksistani. Tai en saa tunnustaa uskovani biologiaan,” Rowling toteaa.

Moore vastaa Rowlingille: ”Siksi on tärkeää, että kaltaisemme naiset nousevat esiin – ihmiset, joilla on varaa ottaa iskuja vastaan.” Tästä mustalle listalle joutumisesta Moore jatkaa: ”Ja kyllä, sillä on hintansa. Olemme molemmat maksaneet sen hinnan. Meille molemmille kerrotaan, että meidät on ”canceloitu”. Mutta sinä et ole kuitenkaan lopettanut puhumista”.

”Ainoa kerta, kun olen koskaan viitannut siihen, että minut on ”canceloitu”, niin kirjojeni myynti nousi. Miksi edes nauran tälle? En voi uskoa, että sanon tämän. Mutta näille ihmisille on pakko nauraa. En pidä itseäni mitenkään mitätöitynä,” Rowling vastaa naurahtaen.

Moore jatkaa: ”Toivottavasti Amerikassa ja muualla maailmassa päästään jonain päivänä siihen pisteeseen, jossa transseksuaalien hulluutta kohdellaan sellaisena kuin se on: ihmisiä riivaavana mielisairautena, jotka tarvitsevat psykologista hoitoa eivätkä silpomista leikkauksilla ja hormonilääkityksillä. Henkilökohtaisesti pidän naisina esiintyviä miehiä, jotka pukeutuvat mekkoihin ja huulipunaan, eräänlaisina varietee-teatterin minstreli-esiintyjinä. Nämä miehet pilkkaavat naisia ja heikentävät naisten arvoa. Miesten salliminen naisten turvakoteihin, vessoihin ja urheiluun on silkkaa hulluutta. En välitä, jos joku friikki haluaa pukeutua mekkoon. Nauttikoon olostaan mekossa. Minua kuitenkin häiritsee, jos hän pääsee naisten vankilaan tai turvakotiin. Huolestun myös siitä, kun mies paljastaa itsensä lapselle pukuhuoneessa.”

”Kaikki on muuttumassa huonompaan suuntaan naisten kannalta. Miehet pilaavat heidän urheilunsa, tunkeutuvat heidän yksityisalueilleen. Naiset joutuvat asemaan, jossa heitä voidaan pahoinpidellä ja hyökätä heidän kimppuunsa. Nämä miehet varastavat heidän työpaikkansa, koska he vain julistavat olevansa naisia, niin heitä myös kutsutaan naisiksi.”

”Miehet saavat kyseenalaista tunnustusta siitä, että he ovat ensimmäisiä ”transnaisia”, jotka ovat saavuttaneet sitä tai tätä.”

”Jos joku uskaltaa sanoa mielipiteensä, hänet mustamaalataan kiihkoilijaksi. Tämä koskee myös Rowlingin kaltaista vasemmistolaista naista, joka on aina keskustellut tästä asiasta vain harkitusti. Hän joutuu kohtaamaan täsmälleen samanlaista ”McCarthyismia”, joka iski taidealalle 1940- ja 50-luvuilla.”

”Olen iloinen, että Rowling nauraa ja pilkkaa sekä jatkaa elämäänsä. Se on hyvä asia hänelle. Mutta hän tietää olevansa mustalla listalla. Hänen kertomansa totuus on vahingoittanut hänen uraansa ja mahdollisuuksia. Erilaiset vaikutusvaltaiset ihmiset eivät enää työskentele hänen kanssaan. Kriitikot tekevät kaikkensa hyökätäkseen hänen uusimpia kirjojaan ja elokuviaan vastaan.”

”Musta lista on todellinen, vaikka olisit J.K. Rowling.”

Lähde: Breitbart