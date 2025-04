Jaa, ongelmia ei siis luonutkaan lukupiirit

Meille on viimeistään joulukuun alusta vakuuteltu ties mitä virallisia titteleitä omaavien kulttuurimarxistien toimesta, miten kirjapiirit aiheuttavat häiriötä, turvattomuuden tunnetta ja ahdistusta ympäristöönsä. Tämän vuoksi niitä ei kuulemma pitäisi saada järjestää väärää mieltä olevien ihmisten toimesta julkisissa tiloissa, joiden maksamiseen heidät kyllä pakotetaan osallistumaan.

Me kaikki tietenkin tiedämme, että kyse on poliittisesti motivoituneista valheista, joilla peitellään sitä, että kansallismielisiä kohdellaan kakkosluokan kansalaisina sosialistisessa Suomessa. Jokainen ymmärtää, että kirjojen lukeminen kirjastossa ei pelota ketään tai aiheuta muutakaan harmia.

Alleviivatakseen tätä Sinimusta Liike päätti todistaa, ettei kirjapiirit ole häiriöksi. Se huijasi kulttuurimarxisteja väittämällä menevänsä Oodiin pitämään kirjapiiriä lauantaina 5.4. Todellisuudessa piiri pidettiin jo viikkoa aikaisemmin ja nauhoite julkaistiin ”suorana lähetyksenä” vasta ilmoitettuna aikana.

Katsomalla nauhoitteen voi jokainen huomata, ettei ihmisiä loukkaantunut kirjan lukemisen ja sen käsittelyn yhteydessä. Ketään ei kiinniotettu eikä paikalta ole raportoitu kenenkään toimesta mitään häiriötä tapahtuneen.

Sen sijaan ilmoitettuna päivänä kirjastoon saapui jälleen lauma naamioituneita äärivasemmistolaisia tarkoituksenaan pelotella ihmisiä poliittisin perustein. Tämä ei tietenkään kulttuurimarxistien mukaan ole häiriötekijä, eikä esimerkiksi poliisi puuttunut tähän mitenkään, kuten ei puuttunut kirjastonjohtajakaan, joka sattuu olemaan Vihreiden entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran vaimo.

Hän kyllä muistaa jahdata fanaattisesti jokaista, jota epäilee kirjoja lukevaksi kansallismieliseksi. Tätä tapahtui myös 5.4., jolloin kukaan siis ei todellisuudessa ollut edes tulossa ”vihalukemaan” kirjoja paikalle. Hän kuitenkin tulkitsee asioita julkisrahoitteisessa tilassaan vähintäänkin laaja-alaisesti, kun kyse on väärää mieltä olevista ihmisistä.

Koko kirjastosaaga on osoittanut, miten naurettavalla tasolla on suomalainen sananvapaus. Me emme saa käyttää edes julkisia tiloja kokoontumisiimme, media valehtelee meidän aiheuttavan häiriötä tilanteissa, missä kymmenet kamerat todistavat toisin eikä mikään oikeusjärjestelmän osa ole puolellamme.

Jokainen Kansalaisen lukija voi antaa oman panoksensa totuuden esille tuomiseen levittämällä sanaa tästä järjettömyydestä ja kaksoisstandardeista ympäristöönsä. Voitte myös antaa tukenne niille kansalaisaktivisteille, joiden perustuslain turvaamat kansalaisoikeudet riistetään silmiemme edessä.

Suomi ei ole sananvapauden mallimaa. Suomi on Eurostoliiton mallimaa, jossa kaikki älyttömimmät ideat otetaan kritiikittä vastaan – etenkin silloin, kun kyse on sananvapauden kiristämiseen liittyvistä asioista.

Tänään me emme saa lukea kirjoja. Mikä oikeus huomenna riistetään?

Sinimusta Liike kerää kannattajakortteja päästäkseen puolueeksi. Allekirjoita kannattajakortti täällä.