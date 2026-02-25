Eurooppa Maahanmuutto Politiikka Urheilu ja liikunta

Jalkapallo-ottelu keskeytettiin Ramadanin paaston vuoksi

25.2.2026 09:06
Lisää kommentti
Nina Metsälä
383 Katselukertoja
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Yhdysvalloissa Cincinnati–Atlanta-ottelussa nähtiin erikoinen hetki, kun peli keskeytettiin muslimipelaajien paastotaukoa varten.

FC Cincinnati pysäytti ottelunsa Atlanta Unitedia vastaan lauantaina heti auringon laskiessa, jotta muslimipelaajat saattoivat katkaista Ramadan-paastonsa. Seura ilmoitti päätöksestä ottelun livepäivityksissä: “Ottelu keskeytetään nyt, kun aurinko on laskenut ja paastoavat pelaajat voivat nauttia juotavaa.”

Major League Soccer (MLS) ilmoitti jo torstaina jatkavansa käytäntöä, joka otettiin käyttöön vuonna 2023. Sen mukaan ottelut voidaan keskeyttää lyhyesti, jotta pelaajat, valmentajat ja erotuomarit, jotka noudattavat Ramadan-paastoa, voivat juoda ja syödä auringonlaskun jälkeen.

Liigan mukaan Ramadan on islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi, jolloin muslimit pidättäytyvät ruoasta ja juomasta päivänvalon aikana, rukoilevat tavallista enemmän ja harjoittavat hyväntekeväisyyttä. “Auringonlaskun jälkeen paasto voidaan katkaista ja juoda tai syödä,” MLS muistutti.

Liiga korosti, että käytäntö on osa sen “sitoutumista tukemaan urheilijoiden hengellistä ja fyysistä hyvinvointia”. Käytännössä joukkueet ilmoittavat ennen ottelua, ketkä pelaajista paastoavat. Jos he ovat kentällä auringonlaskun aikaan, erotuomari määrää lyhyen “juomatauon”. Jos aurinko laskee vain hetkeä ennen avauspotkua, ottelun alkua voidaan viivästyttää.

Lue lisää aiheesta:
Israelin jalkapallofanit kutsuivat puolalaisia ”murhaajiksi vuodesta 1939”
Saksalainen jalkapallotähti Toni Kroos: ”Saksa ei ole enää se maa, joka se oli 10 vuotta sitten – kiitos maahanmuuton”
Viimeinen polvistuminen George Floydin muistoksi – viiden vuoden käytäntö päättyy: ”Ei tehoa toivotulla tavalla”
EU harkitsee boikottia – kauppasopimus ja jalkapallon MM-kisat pelinappuloina Trumpin tullisodassa
Uusi kirja paljastaa: Valioliigan salassa pysyttelevät homojalkapalloilijat järjestävät itselleen ”valetyttöystäviä ja kulissiavioliittoja”
Jalkapallon MM-kisat Qatarissa: Englanti, Saksa, Alankomaat ja muut joukkueet perääntyvät LGBT-myönteisen ”One Love” -käsivarsinauhan käyttämisestä
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset