Jalkapallo-ottelu keskeytettiin Ramadanin paaston vuoksi

Yhdysvalloissa Cincinnati–Atlanta-ottelussa nähtiin erikoinen hetki, kun peli keskeytettiin muslimipelaajien paastotaukoa varten.

FC Cincinnati pysäytti ottelunsa Atlanta Unitedia vastaan lauantaina heti auringon laskiessa, jotta muslimipelaajat saattoivat katkaista Ramadan-paastonsa. Seura ilmoitti päätöksestä ottelun livepäivityksissä: “Ottelu keskeytetään nyt, kun aurinko on laskenut ja paastoavat pelaajat voivat nauttia juotavaa.”

Major League Soccer (MLS) ilmoitti jo torstaina jatkavansa käytäntöä, joka otettiin käyttöön vuonna 2023. Sen mukaan ottelut voidaan keskeyttää lyhyesti, jotta pelaajat, valmentajat ja erotuomarit, jotka noudattavat Ramadan-paastoa, voivat juoda ja syödä auringonlaskun jälkeen.

Liigan mukaan Ramadan on islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi, jolloin muslimit pidättäytyvät ruoasta ja juomasta päivänvalon aikana, rukoilevat tavallista enemmän ja harjoittavat hyväntekeväisyyttä. “Auringonlaskun jälkeen paasto voidaan katkaista ja juoda tai syödä,” MLS muistutti.

Liiga korosti, että käytäntö on osa sen “sitoutumista tukemaan urheilijoiden hengellistä ja fyysistä hyvinvointia”. Käytännössä joukkueet ilmoittavat ennen ottelua, ketkä pelaajista paastoavat. Jos he ovat kentällä auringonlaskun aikaan, erotuomari määrää lyhyen “juomatauon”. Jos aurinko laskee vain hetkeä ennen avauspotkua, ottelun alkua voidaan viivästyttää.

