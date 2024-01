Jälkiä ja murtumia Epsteinin kaulassa: veli jatkaa tutkimusta omatoimisesti

Mark Epstein ei voi antaa tarinan jäädä rauhaan. Hän on tutkinut tarinaa veljensä kuoleman jälkeen – ja paljastanut hämmästyttäviä asioita. Mutta myös asiakirjat ja tiedot, jotka eivät ole saatavilla, kertovat suuren osan tarinasta. Mark ei ole vielä onnistunut tunnistamaan muita vankilan vankeja tai hankkimaan tietoja veljensä kuolinyöstä. Keskeiset asiakirjat puuttuvat, eikä oikeusministeriö ole lainkaan kiinnostunut tutkimaan tapausta.

Tucker Carlson sanoi seuraavasti Zerohedgessä:

Mark Epstein selitti Tucker Carlsonille, mitä oivalluksia tähän mennessä on tehty tai ei ole tehty:

