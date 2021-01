”Jalla, painelkaa kotiin!” – ruotsalainen sosiaalidemokraatti haluaa karkottaa maahanmuuttajat jos nämä eivät kunnioita Ruotsin lakeja

Johansson haluaa muuttaa sen tosiasian, että ruotsalaiset ovat ”niin perhanan pelkureita”, mitä tulee maahanmuuton seurauksiin.

Entinen ruotsalainen sosiaalidemokraattien parlamenttiedustaja Jan Emanuel Johansson sanoo, että jos maahanmuuttajat eivät halua noudattaa Ruotsin lakeja, he voivat poistua maasta.

– Opetelkaa ruotsalaista kulttuuria, opetelkaa Ruotsin säännöt. Jos ette opi Ruotsin sääntöjä, jos ette noudata lakia: Jalla, painelkaa kotiin! sanoo Johansson videolla ja tekee eleen, jolla hän ilmaisee heittävänsä maahanmuuttajat ulos maasta.

– Mikä maa sietäisi sitä, että tulette pakolaisena ettekä käyttäydy? Kuinka Ruotsi voi olla että joku tulee tänne, käyttäytyy huonosti ja sitten vaan: ”Ei mutta raukka, mitä oletkaan joutunut kokemaan?”. Tiedättekö mitä? Painelkaa kotiin! entinen sosialistipoliitikko sanoo videolla.

Johansson haluaa muuttaa sen tosiasian, että ruotsalaiset ovat ”niin perhanan pelkureita”, kun kyseessä ovat maahanmuuton seuraukset

– Joku haastatteli nuoria Gottsundassa … Heiltä kysyttiin, miksi ryöstätte vain ruotsalaisnuoria? He vastasivat: ”Tietysti, jos ryöstämme jotakuta muita, jos ryöstämme arabin, serkut tulevat, isä tulee, veljet tulevat – jäbä, tulee sota. Mutta he, palvelijat, he ovat isättömiä.” Siis on arabialainen ilmaisu, isätön, he ovat palvelijoita, koska kukaan ei tule. Ja minäpä kysyn, mikä meitä oikein vaivaa?

Vuonna 1974 syntynyt Johansson oli Ruotsin valtiopäivillä sosiaalidemokraattien kansanedustajana vuosina 2002 – 2006 ja nousi parlamenttiin varakansanedustajana vuosina 2006, 2006, 2009 sekä 2010. Ollessaan kansanedustajan Johansson muun muassa teki aloitteen seksuaalirikollisten kastraatiosta.

Lähteet Fria Tider, Wikipedia.