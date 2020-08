Jälleen koulun murhapoltto Skånessa

Malmössä sytytettiin lauantai-iltana tuleen peruskoulu. Kyseessä oli ainakin viidestoista koulun murhapoltto Skånessa maaliskuusta alkaen. Valtaosa on tapahtunut Lundissa. Muitakin julkisia rakennuksia on tahallaan sytytetty tuleen.

Viranomaiset saivat tiedon tulipalosta Gullvikin peruskoulussa silminnäkijältä yhdeksän aikaan illalla. Sammutustöihin osallistui 14 yksikköä. Palo saatiin hallintaan ennen puoltayötä. Peruskoulussa on 320 oppilasta. Koulu sijaitsee Malmön eteläkulmalla Fosien kaupunginosassa.

Edellisen kerran Malmössä sytytettiin tulipalo kahdessa koulussa 6. elokuuta. Lääninpoliisi oli juuri ehtinyt perustaa operaatio ”Kipinän” (Gnistan) heinäkuun lopussa, kun aivan Lundin tuntumassa sytytettiin jo kahdestoista koulu tuleen.

Lundin iskujen tekijää ei tiettävästi ole tavoitettu, vaikka yksi henkilö on ollut pidätettynä. Kaupungissa on palanut muutenkin julkisia rakennuksia; koulut mukaanluettuna tällaisia tulipaloja on ollut lähemmäs 30 puolen vuoden aikana.

Poliisi ei toistaiseksi pidä luultavana Gullviksskolanin tapauksen yhteyttä edellisillan mellakointiin Malmössä. Ketään ei ole myöskään pidätetty murhapoltosta [Ruotsin lainsäädännön mukainen termi] epäiltynä. Peruskoulun rehtorin ruotsiksi ja arabiaksi julkaisema tiedote tilanteesta kertoo opetuksen ehkä voivan jatkua 1. syyskuuta.

Lähteet SVT, Gullviksskolan.