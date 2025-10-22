Jämsäläismiehelle vankeutta – keräsi lapsilta seksuaalista materiaalia Snapchatissa

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 36-vuotiaan jämsäläisen Mikko Järvisen useista alle teini-ikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista lähes seitsemän vuoden vankeuteen. Oikeus katsoi, että hänen tarkoituksenaan oli saada lapsilta Snapchatin kautta seksuaalista materiaalia itselleen.

Mies tuomittiin muun muassa useista perusmuotoisista ja törkeistä seksuaalisista kajoamisista lapsiin. Hänen syykseen luettiin yhteensä yli 30 syytekohtaa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2023–2024.

Oikeuden mukaan mies otti yhteyttä hänelle ennalta tuntemattomiin lapsiin Snapchat-sovelluksessa ja ehdotti näille ”kuvien vaihtelua” tarkoituksenaan vaihtaa nimenomaan seksuaalisia kuvia.

Tuomion mukaan mies lähetti lapsille seksuaalisia kuvia ja videoita itsestään ja sai uhrit lähettämään sellaisia itselleen. Hän sai uhreja muun muassa esiintymään alastomana ja tekemään itselleen seksuaalisia tekoja, sekä kuvaamaan niitä.

Osassa kuvista ja videoista lapset olivat tunnistettavissa, koska heidän kasvonsa ja käyttäjänimensä näkyivät niillä. Mies myös tallensi tiedostoja lasten tietämättä, tuomiossa sanotaan.

Käräjäoikeus katsoi, että useat teot oli tehty erityisen nöyryyttävällä tavalla. Uhreja oli lähes 20, ja iältään he olivat 8–13-vuotiaita.

Mies myönsi teot osin, mutta kiisti tienneensä, että viestitteli lasten kanssa.

Lisäksi miehellä oli hallussaan internetistä tallennettua lasten hyväksikäyttömateriaalia. Siksi käräjäoikeus katsoi, että mies lähestyi nimenomaan lapsia ja että hänen tarkoituksenaan oli saada näiltä seksuaalista materiaalia itselleen.

Järvinen tuomittiin kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistuksen lisäksi maksamaan yli 45 000 euron edestä kärsimyskorvauksia.

Asiasta uutisoi aiemmin mm MTV UUTISET – STT