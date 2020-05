Jan Vapaavuori muslimeille ramadanin päättyessä: ”Eid Mubarak!”

Ramadan-paasto on islamin neljäs pilari, jota jokaisen muslimiksi tunnustautuvan tulee noudattaa. Islamin pyhän kuukauden aikana monet asiat ovat muslimeilta kiellettyjä, ja syödäkin saa vasta auringon laskettua, kun Allah ei näe.



Helsingissä muslimiväestö kasvaa nopeasti maahanmuuton myötä. Kokoomuslainen Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori on huomannut demografisen ja kulttuurin muutoksen, ja ollakseen ajan hengessä mukana hän toivotti kaupunkinsa uudelle väestölle hyvää ramadanin päättymistä.

– Poikkeuksellisissa oloissa vietetty ramadan päättyy tänä viikonloppuna. Juhlatkin ovat nyt erilaiset ja Eid Al Fitr vietetään vain perheen kesken. Eid-Mubarak! Vapaavuori twiittasi

Sosiaalisessa mediassa Vapaavuoren twiittiä epäiltiin jopa vitsiksi. Kokoomus-puolueen myös todettiin muuttuneen viime vuosina.

– @kokoomus on hiukan muuttunut siitä mitä se joskus oli. Al-cockoomus, Olli Kotro (ps.) kirjoitti.

Arveltiin myös, että toivotukseen olisi vaikuttamassa lähestyvät kunnallisvaalit, jolloin ”joillekkin poliitikoille on ihan sama mistä ne äänet tulevat”.

Sarkastisista postauksistaan tunnettu ”vihapuhepoliisi” Keijo Kaarisade oli hänkin noteerannut Vapaavuoren toivotuksen.

– Ikävä kyllä Vapaavuori ja Kaarisade joutuvat tänä vuonna viettämään ramadanin päättymistä hillitysti vain perheen kesken. Jos Jumala, siis Allah, suo, ensi vuonna on jo mahdollista järjestää Eid Al Fitr -seremonia Senaatintorilla. Inshallah! Kaarisade twiittasi.

Id al-Fitr on islamilainen juhla, jota vietetään ramadanin, islamilaisen paastokuukauden päättymisen kunniaksi. Juhla on kolmipäiväinen ja sen aikana kolmansissa maissa veri virtaa kaduilla, sillä juhlan perinteisiin kuuluu eläinten julma teurastaminen tainnuttamatta, kurkku katkaisemalla.

#EidMubarak to all the Muslims…

To the lefties & animal rights activists…

Thanks for eating Halal.#AusPol #Eid pic.twitter.com/56xRCM8nK1

— blackpearl_333 (@blackpearl_333) October 3, 2014