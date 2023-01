Janakkalan ”sala-auraaja” suututti kunnan virkamiehistön

Turenkilainen Antti Vau on vannonut kautta kiven ja kannon, ettei enää auraa ulkoilureittejä. Vau on omatoimisesti pitänyt kunnossa ulkoilureittejä, joissa ei ole kunnan järjestämää talvikunnossapitoa. Mönkijällä auratut reitit ovat ilahduttaneet alueen asukkaita, mutta suututtaneet kunnan virkamiehiä.

Vau kärähti usean talven jatkuneesta auraamisesta

– Olin liikenteessä mönkijällä, juuri kääntämässä sitä siellä väylän päässä, kun törmäsin häneen, Vau kuvailee tiistain käryä.

Tämän jälkeen oli kunnan virkamies avannut sanaisen arkkunsa, josta löytyi muutama valittu kirosanakin, ilmeisesti vapaa-ajan peruja, ei tarkoitettu työkäyttöön, kuten myöhemmin kävi ilmi.

– Hän kysyi, että milläs helvetin luvalla täällä auraillaan, että teenkö hommia jollain saatanan joulukortilla, Vau kertoo. (Ilta-Sanomat)

Kunta vastaa omista alueistaan, Vau ei aio jatkaa auraamista

Janakkalan kunnan liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka kertoo Ylen haastattelussa, että kunta vastaa maanomistajana omista alueistaan ja on vastuullinen, jos jollekin sattuu jotain. Myös siinä tapauksessa, että joku on hyvää hyvyyttään auraa kunnan maalla.

Kunnan toimintaa sääntelee kuluttajaturvallisuuslaki. Sen vastuukysymyksistä ei vapauta edes se, että Turengin tapauksessa metsäreitit on merkitty selvästi ei talvikunnossapitoa -kylteillä.

Oleellista kunnan kannalta on se, että kaikki sen omistamilla paikoilla tapahtuva kunnossapito on jollain tavalla tiedossa ja kontrolli paikkojen kuntoon säilyy.

– Janakkalan kunnalla on kunnossapitosopimuksia yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Esimerkiksi Tervakosken padon hiihtojaosto hoitaa meillä latujen kunnossapitoa Tervakoskella ja joitakin laavuja hoitavat kyläyhdistykset, Jortikka sanoo.

Kunnossapidosta tehdään aina kirjallinen sopimus. Jos kuntalainen haluaa osallistua lähialueensa kunnossapitoon, Jortikka kehottaa olemaan kuntaan yhteydessä ja keskustelemaan, mitä ja missä voisi tehdä.

Vau ei ole perustamassa yhdistystä, vaan hän vannoo lopettavansa auraamisen ja lupaa, että jos syö sanansa niin mörökölli saa viedä.

Sähköalan ammattilainen ja Kokoomuksen paikallispoliitikko

Antti Vau toimii Sonepar Suomi Oy:n tuotepäällikkönä vastuualueinaan ilmajohtovarusteet, kaapelinsuojaus ja kaapelivarusteet sekä jakokaapit. Yrityksen nettisivujen mukaan ”Antilla on 17 vuoden kokemus sähkönjakelusta ja verkostoinfran eri osa-alueilta, asentamisesta, suunnittelusta ja myynnistä aina liiketoiminnan kehitykseen. Antti on ollut mukana monissa verkonrakennushankkeissa ympäri suomea. Verkostomateriaalit ja niiden käytännön sovellukset ja asennustavat ovat tulleet hyvin tutuksi vuosien saatossa. Lisäksi hänellä on S1 sähkötöidenjohtajan pätevyys ja näkemystä, miten tuotteita käytetään turvallisesti.”

Vau on ollut Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana 2021, mutta ei tullut valituksi kahdeksalla äänellään. Hän toimii Janakkalan keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana.