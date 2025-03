Järjestäytyneen rikollisuuden DNA muuttuu – samoin uhka Euroopalle

Europolin 18.3. julkaiseman EU:n vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhkakuva-arvio (EU-SOCTA) 2025 paljastaa, miten rikollisuuden perimä on muuttumassa – rikollisverkostojen käyttämät taktiikat, välineet ja rakenteet muuttuvat.

EU-SOCTA tarjoaa yhden perusteellisimmista analyyseistä, joita on tehty vakavan järjestäytyneen rikollisuuden EU:n sisäiselle turvallisuudelle aiheuttamista uhkista. EU:n jäsenvaltioilta ja kansainvälisiltä lainvalvontakumppaneilta saatuihin tiedustelutietoihin perustuvassa raportissa analysoidaan järjestäytyneen rikollisuuden tämänhetkistä tilannetta ja ennakoidaan tulevaisuuden uhkia, ja se tarjoaa Euroopan lainvalvontaviranomaisille ja poliittisille päättäjille etenemissuunnitelman, jonka avulla he voivat pysyä järjestäytyneen rikollisuuden jatkuvassa kehityksessä edellä.

Ja se on kehittynyt. Viimeisin EU-SOCTA paljastaa, että järjestäytyneen rikollisuuden DNA on muuttumassa perusteellisesti, minkä vuoksi se on entistä vahvempi ja epävakaampi kuin koskaan aiemmin.

Muuttuva DNA: miten järjestäytynyt rikollisuus muuntuu

Aivan kuten DNA muokkaa elämän luonnetta, myös järjestäytyneen rikollisuuden luonnetta kirjoitetaan parhaillaan uudelleen. Järjestäytynyt rikollisuus ei ole enää sidottu perinteisiin rakenteisiin, vaan se on sopeutunut maailmanlaajuisen epävakauden, digitalisaation ja uusien teknologioiden muovaamaan maailmaan.

EU-SOCTA-ohjelmassa tunnistetaan kolme nykypäivän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkkiä:

1. Rikollisuus horjuttaa yhä enemmän vakautta

Vakava ja järjestäytynyt rikollisuus ei ole enää vain uhka yleiselle turvallisuudelle, vaan se vaikuttaa EU:n toimielinten ja yhteiskunnan perustuksiin. Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden epävakauttavat ominaisuudet ja vaikutukset näkyvät kahdella rintamalla:

Sisäisesti laittomien tulojen pesun tai uudelleensijoittamisen, korruption, väkivallan ja nuorten rikoksentekijöiden rikollisen hyväksikäytön kautta;

Ulkoisesti, kun rikollisverkostot toimivat yhä useammin hybridien uhkatoimijoiden välittäjinä, mikä on toisiaan vahvistavaa yhteistyötä.

2. Rikollisuutta kasvatetaan verkossa

Digitaaliset infrastruktuurit ohjaavat rikollisia operaatioita – ne mahdollistavat laittoman toiminnan laajenemisen ja mukautumisen ennennäkemättömän nopeasti.

Lähes kaikilla vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muodoilla on digitaalinen jalanjälki, olipa kyseessä sitten väline, kohde tai välittäjä. Internetistä on tullut järjestäytyneen rikollisuuden ensisijainen näyttämö aina verkkopetoksista ja lunnasohjelmista huumekauppaan ja rahanpesuun. Rikollisverkostot hyödyntävät yhä useammin digitaalista infrastruktuuria salatakseen toimintansa lainvalvontaviranomaisilta, kun taas data on uusi valuutta, jota rikolliset toimijat varastavat, kauppaavat ja käyttävät hyväkseen.

3. Tekoäly ja uudet teknologiat kiihdyttävät rikollisuutta

Tekoäly muuttaa järjestäytyneen rikollisuuden maisemaa perusteellisesti. Rikolliset hyödyntävät nopeasti uusia teknologioita ja käyttävät niitä sekä rikosten katalysaattorina että tehokkuuden lisääjänä. Samat ominaisuudet, jotka tekevät tekoälystä vallankumouksellisen – saavutettavuus, mukautuvuus ja kehittyneisyys – tekevät siitä myös tehokkaan välineen rikollisverkostoille. Nämä teknologiat automatisoivat ja laajentavat rikollisia operaatioita ja tekevät niistä skaalautuvampia ja vaikeammin havaittavia.

Nopeimmin kasvavat uhat

Tämä kehittyvä rikollinen DNA sisältyy EU-SOCTA 2025 -ohjelmassa yksilöityihin kiireellisimpiin turvallisuusuhkiin. Raportissa tuodaan esiin seitsemän keskeistä alaa, joilla rikollisverkostot ovat kehittymässä entistä kehittyneemmiksi ja vaarallisemmiksi:

Tietoverkkohyökkäykset, lähinnä lunnasohjelmat, mutta yhä useammin myös hyökkäykset, jotka kohdistuvat kriittiseen infrastruktuuriin, hallituksiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin – usein valtiollisin tavoittein.

Verkkopetosjärjestelmät, joiden taustalla on yhä useammin tekoälyyn perustuva sosiaalinen manipulointi ja pääsy laajoihin tietomääriin, mukaan lukien varastetut henkilötiedot.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa, jossa tekoäly tuottaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia ja helpottaa lasten houkuttelua verkossa.

Maahanmuuttajien salakuljetus, jossa verkostot veloittavat kiristäviä maksuja ja osoittavat täydellistä piittaamattomuutta ihmisarvoa kohtaan ja käyttävät hyväkseen geopoliittisia kriisejä.

Huumekauppa, joka on monipuolistuva markkina-alue, jonka reitit ja toimintatavat muuttuvat ja joka saattaa levittää väkivaltaa ja rekrytoida nuoria EU:n alueella.

Ampuma-asekauppa, joka laajenee teknisen kehityksen, verkkomarkkinapaikkojen ja aseiden saatavuuden vuoksi Euroopassa.

Jätehuoltorikollisuus, joka on usein unohdettu mutta tuottoisa ala, jolla rikolliset käyttävät hyväkseen laillisia yrityksiä ja aiheuttavat vakavia ympäristöhaittoja.

Vaikka jotkin uhkat esiintyvät fyysisessä maailmassa, jokaisen rikollisen prosessin osatekijät siirtyvät yhä enemmän verkkoon – rekrytoinnista ja viestinnästä maksujärjestelmiin ja tekoälyyn perustuvaan automaatioon.

Rikoskoodin murtaminen

EU-SOCTA 2025 -ohjelmassa yksilöidyillä keskeisillä rikosuhilla on yhteisiä vahvistavia elementtejä, jotka ylläpitävät ja vahvistavat niitä eri tavoin. Jotta näihin uhkiin voidaan puuttua tehokkaasti, lainvalvonnan on otettava nämä monialaiset tekijät huomioon suunniteltaessa strategioita vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden DNA on vahvasti mukana rikollisverkostojen toimintatavoissa, sillä ne löytävät mahdollisuuksia toimia hybridien uhkatoimijoiden sijaisina verkossa ja käyttää tekoälyä ja teknologiaa rikollisiin tarkoituksiin. Lisäksi rikollisverkostot toimivat rajojen yli tai jopa vankilasta käsin ja mukauttavat taktiikkaansa toimintansa hyödyksi.

Rikollisuuden rahoitus ja rahanpesumenetelmät kehittyvät edelleen, ja laittomat tuotot kanavoidaan yhä useammin rinnakkaiseen rahoitusjärjestelmään, jonka tarkoituksena on suojella ja kasvattaa rikollisten varallisuutta. Digitaaliset alustat ja uudet teknologiat, kuten lohkoketju, helpottavat tätä järjestelmää ja tekevät siitä häiriönsietokykyisemmän.

Korruptio on edelleen yksi järjestäytyneen rikollisuuden salakavalimmista mahdollistajista, joka helpottaa laitonta toimintaa kaikilla aloilla. Se on sopeutunut digitaaliaikaan, ja rikolliset kohdistavat yhä useammin toimiaan henkilöihin, joilla on pääsy kriittisiin digitaalisiin järjestelmiin, ja käyttävät digitaalisia rekrytointitaktiikoita laajentaakseen toimintaansa.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä väkivalta lisääntyy useissa jäsenvaltioissa ja leviää laajemmalle yhteiskuntaan. Väkivalta liikkuu rikollisilla markkinoilla, jotka ovat alttiita kilpailulle ja konflikteille, ja ne muokkaavat niitä. Väkivaltaa ruokkivat myös salatut viestintävälineet ja verkkoalustat, jotka helpottavat rajat ylittävää värväystä, kiristystä ja koordinointia.

Nuorten rikoksentekijöiden rikollinen hyväksikäyttö repii yhteiskuntarakennetta ja toimii myös rikollisjohtajien suojakerroksena, joka suojaa huipulla olevia henkilöitä tunnistamiselta ja syytteeseenpanolta.

Näiden vahvistavien taktiikoiden avulla rikollisverkostot voivat laajentua, maksimoida voittonsa ja vahvistaa kestävyyttään, mikä luo itseään vahvistavan kierteen. Tämän kierteen katkaiseminen edellyttää, että lainvalvontaviranomaiset yhdistävät strategioita, jotka kohdistuvat sekä keskeisiin rikollisiin markkinoihin että niitä ylläpitäviin mekanismeihin.

EU-SOCTA 2025 on enemmän kuin pelkkä tiedustelutiedon arviointi – se toimii perustana Euroopan strategiselle lähestymistavalle vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Sen tulosten perusteella Euroopan unionin neuvosto asettaa painopisteet lainvalvontatoimille ja ohjaa rikosuhkien torjunnan eurooppalaisen monialaisen foorumin (EMPACT) toimintasuunnitelmien laatimista seuraaviksi neljäksi vuodeksi.

Lähde: Europol

Lue lisää aiheesta: