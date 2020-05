Järjestöt vetoavat: Venäjän alkuperäiskansojen venäläistäminen lopetettava

Usean Venäjän vähemmistökansan edustajat ovat luovuttaneet Viron parlamentille, Riigikogulle, julkisen kirjeen, jossa he vetoavat Viroon, että se puolustaisi kansoja venäläistämisen uhkaa vastaan. Nuorisojärjestö Sinine Äratus vetoaa myös Venäjän alkuperäiskansojen puolesta.

Baškiirien, burjaattien, ersäläisten, kalmukien ja tataarien kansallisten liikkeiden johtajien Riigikogun puhemiehelle Henn Põlluaasille välittämässä kirjeessä kerrotaan, kuinka kansallisten ja uskonnollisten liikkeiden toimintaa häiritään ja kuinka vähemmistökansojen asemaa heikennetään sanan- ja kokoontumisvapautta rajoittamalla. Kirjeessä viitataan vähemmistökansa-aktivistien kokemiin järjestöjen lakkautuksiin, pidätyksiin ja murhiin sekä vähemmistökielten kouluopetuksen rajoittamiseen.

Kirjeessä puhutellaan ”virolaisia kansana”, jotka ”tietävät, kuinka kallis vapauden hinta on” ja joille ”ei tarvitse puhua siitä, kuinka vaikeaa on vastustaa assimilaatiopolitiikkaa ja taistella vastaan julmia yrityksiä sulkea suut”. Kirjeessä vedotaan virolaisiin, että he ovat selviytyneet samoista koetuksista, joita pienet kansat nytkin kohtaavat Venäjällä.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet krimintataarien kansallisen mejlis-instituution johtaja Fawziä Bäyrämova (Fauzija Bairamova), Vapaan Idel-Uralin perustajajäsen Rafis Kašapov, ersäläisten hengellinen ja poliittinen johtaja Sõres Boljajen, Kalmukian sorrettujen kansojen alueellisen säätiön edustaja Arkadi Garajev, burjaattien kansankongressin puheenjohtaja Vladimir Khamutajev, Baškortostanin julkinen liike ja kubanilainen aktivisti Dmitro Dorovskikh. Heistä ersäläinen Boljajen on vetoomuksen alullepanija. Ersäläiset ovat suomalais-ugrilaisten mordvalaisten heimo, joka asuu Mordvan pääkaupungin Saranskin ympäristössä.

Vähemmistökansojen edustajat esittävät Riigikogulle kahdeksankohtaisen vetoomuksen:

Tuomitkaa Venäjän toiminta, kun se rajoittaa alkuperäiskansojensa poliittisia, inhimillisiä, kansallisia, uskonnollisia ja kulttuurillisia oikeuksia. Lisätkää diplomaattista painostusta Venäjää kohtaan, että se lopettaisi alkuperäiskansojensa venäläistämisen. Kiinnittäkää huomiota Venäjän alkuperäiskansojen suojeluun ja alkuperäiskansojen kielten kouluopetuksen palauttamiseen, joilla on kiire. Vaatikaa Venäjää lopettamaan toimet alkuperäiskansojen aktivisteja vastaan ja vapauttamaan poliittiset vangit. Käyttäkää pakotteita ja muita mahdollisia kansainvälisen politiikan keinoja, jotta Venäjä lopettaisi alkuperäiskansojensa sortamisen. Vaatikaa Venäjää ottamaan käyttöön Euroopan neuvoston suositukset kansallisten vähemmistöjen suojelua koskien. Käyttäkää kaikkia mahdollisia pakotteita ja rajoituksia niitä Venäjän hallinnon edustajia vastaan, jotka toimivat alkuperäiskansojen oikeuksia vastaan. Tukekaa alkuperäiskansojen pyrkimyksiä suojella ihmisoikeuksiaan, identiteettiään, kieltään, kulttuuriaan ja perinteitään.

Viro on toukokuun 2020 ajan Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtaja. Venäjä on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, jolla on veto-oikeus neuvoston päätöksiin. Neljän vuoden välein järjestettävä suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin oli määrä kokoontua tänä vuonna Viron Tartoon, mutta koronapandemian vuoksi kongressi siirrettiin kesään 2021.

Viron konservatiivisen kansanpuolueen EKRE:n nuorisojärjestö Sinine Äratus tarttui aiheeseen ja yhtyi vaatimukseen Venäjän alkuperäiskansojen venäläistämisen lopettamiseksi. Järjestö huomauttaa, että venäläiset ovat historiallisesti asuttaneet vain rajattua osaa laajasta maasta eivätkä he voi pitää itseään maan ainoana omistajana. Sinine Äratus nostaa esiin kansallisten kielten opetuksen karsimisen kouluista ja alkuperäiskansojen mailla sijaitsevien luonnonvarojen ryöväämisen ja pyhien paikkojen tarkoitukselliset tuhoamiset. Venäjällä on kiellettyä perustaa poliittisia puolueita, joiden tarkoituksena on alkuperäiskansojen etujen puolustaminen. Sinine Äratus luettelee Venäjän kieltämiä alkuperäiskansojen järjestöjä ja vangitsemia poliittisia vankeja ja nostaa esiin myös Albert Razinin tapauksen.

Sinine Äratus katsoo, että Venäjä on toteuttamassa järjestelmällistä alkuperäiskansojensa kansanmurhaa.

”Venäjän alkuperäiskansat ovat asuneet maassaan tuhansia vuosia ja heidän taistelu vapaudesta ansaitsee tunnustusta”, toteaa Sinine Äratuksen varapuheenjohtaja Fedor Stomakhin. ”Sorto aiheuttaa vain epätoivoisempaa vastarintaa”, Stomakhin jatkaa, ja spekuloi: ”Sytyttääkö koronakriisin aiheuttama keskushallinnon heikkeneminen uuden kansallisen heräämisen Venäjän alkuperäiskansojen keskuudessa?”

Lähteet Uued Uudised 1, 2, Free Idel-Ural