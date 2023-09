Järkyttävä elämäntarina: Nainen joutuu elämään silvotun kehonsa kanssa sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen

Kertomukset ihmisistä, jotka etsivät pelastusta sukupuolenvaihdosleikkauksesta ja katuvat nyt syvästi tätä päätöstä, herättävät kerta toisensa jälkeen tyrmistystä. Heidän virheellisen päätöksensä seuraukset seuraavat heitä läpi elämän. LGBTQ-agendan riehuessa nämä ihmiset saavat vain vähän huomiota. Näyttää siltä, että heidän varoituksensa vaarantavat nuorimpien indoktrinaation. AUF1:lle yksinoikeudella antamassaan haastattelussa rohkea 28-vuotias kertoo nyt kohtalostaan: vakavan trauman jälkeen hän halusi tulla mieheksi – nyt hän joutuu elämään silvotun ruumiin kanssa.

Mieheksi haluavan naisen raastava elämäntarina. Rinnat leikattiin pois 20-vuotiaana, ja lisäksi kolme ja puoli vuotta testosteronia. Itävaltalaiselle Sophie Griebelille (28) tehtiin sukupuolenvaihdosleikkaus kahdeksan vuotta sitten. Tänään hän katuu kyseistä toimenpidettään. AUF1:n yksinoikeudella antamassaan haastattelussa hän kertoo ”elämästään silvotun kehon kanssa”.

Väkivallan ja seksuaalisen väkivallan leimaama traumaattinen lapsuus, seitsemän vuotta perheväkivaltaa. Lopulta Sophie Griebel näki kehonsa syntipukkina. Hän luuli saavansa toivomansa rakkauden miehenä. Ja etsi transseksuaalisuudesta lunastusta kaikkiin ongelmiinsa. ”En halunnut enää tuntea sitä surua ja tyhjyyttä.”

Toivo uudesta, paremmasta elämästä oli tuolloin niin suuri, että 28-vuotias pidättäytyi tekemästä mitään muuta, hän sanoo. ”Houkuttelu on niin voimakasta”. Nykyään hän katuu syvästi valintaansa. LGBTQ-propaganda on vaarallista ja vahingollista lapsille.

Hän oivalsi myöhemmin: ”Et ole syntynyt väärään kehoon. Muuten luonto tekisi virheitä”, hän sanoo Birgit Pühringerin kanssa yksinoikeudella käymässään haastattelussa AUF1: ”Ihmiset” – Tarinoita. Kohtaloita – dokumentissa. Sophie Griebel haluaa ravistella ihmisiä kertomalla tarinansa julkisuuteen. Hän haluaa erityisesti rohkaista nuoria puolustamaan itseään.

Paljon myötätuntoa Sophien kohtalon puolesta

AUF1-lähetys on saanut valtavasti huomiota. Pelkästään YouTubessa on 130 000 katselukertaa ja satoja kommentteja. Myötätunto 28-vuotiaan kohtaloa kohtaan on valtava. Lähetys ”menee ihon alle”. ”Transseksuaalisten lukupiirien sijaan päiväkodeissa tämä elokuva pitäisi sisällyttää opetussuunnitelmaan”, eräs käyttäjistä vaatii. Toinen kirjoittaa: ”Onneksi Sophien erittäin sympaattista luonnetta ja ystävällistä karismaa ei voitu leikata tai tuhota lääkkeillä.” YouTuben käyttäjät jakavat myös omia kokemuksiaan hyväksikäytöstä.

Lähde: Report24