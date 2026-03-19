Jättimäinen tuulivoimalan lapa irtosi – jo kolmas romahdus samassa puistossa

79-metrinen lapa irtosi jälleen Jämtlannin tuulivoimalasta – tapaus on vain yksi pitkässä sarjassa ongelmia, jotka varjostavat vihreän siirtymän agendaa.

Jämtlannin Björkvattnetissa sijaitseva tuulivoimala on joutunut jälleen otsikoihin, kun yksi sen valtavista turbiineista menetti viime perjantaiaamuna 79 metriä pitkän roottorinlapansa, uutisoi Samnytt. Kyseessä ei ole yksittäinen vahinko, vaan osa vuosia jatkuneiden teknisten ongelmien sarjaa, joka on herättänyt paikallisissa asukkaissa kasvavaa turhautumista ja epäluottamusta koko tuulivoimateollisuutta kohtaan.

Toistuvat viat horjuttavat luottamusta

Tuulipuisto koostuu 33 turbiinista, mutta sen historia on ollut kaikkea muuta kuin ongelmaton. Jo rakennusvaiheessa vuonna 2021 työmaalla kaatui 150 metriä korkea nosturi, mikä johti hydrauliöljyvuotoon ja massiivisiin puhdistustoimiin. Ympäristöön levinnyt öljy pakotti poistamaan noin 50 tonnia lunta ja soraa.

Sittemmin useat turbiinit ovat kärsineet vakavista teknisistä vioista. Roottorinlapojen irtoamiset ja katkeamiset ovat toistuneet useaan otteeseen, ja nyt nähty tapaus on jo kolmas vastaava samalla alueella.

Voimalan vastuuhenkilö kuvailee tilannetta “erittäin valitettavaksi” ja myöntää, että toistuvien vikojen syy täytyy selvittää perusteellisesti. Hänen mukaansa tutkinta keskittyy siihen, onko tapausten välillä rakenteellinen tai materiaalinen yhteys.

Paikalliset kypsyneet – “Tämä ei ole mikään puisto, vaan teollisuusalue”

Jämtlands Tidningenin kommenttiosio on täyttynyt kriittisistä puheenvuoroista. Asukkaat kokevat, että heille on myyty kuva vihreästä energiasta ja luonnonmukaisesta “puistosta”, vaikka todellisuudessa kyse on massiivisesta teollisuuslaitoksesta, jonka ongelmat kaatuvat paikallisten niskaan.

Moni kommentoija pitää tuulivoiman laajentamista suoranaisena hulluutena, kun otetaan huomioon toistuvat onnettomuudet, ympäristöhaitat ja turvallisuusriskit. Useat muistuttavat, että kriittiset äänet on aiemmin leimattu ilmastonkieltäjiksi tai jopa “vieraan vallan vaikutusyrityksiksi”.

Tuulivoimateollisuuden PR-koneisto ja poliittinen paine

Samalla kun tekniset ongelmat kasaantuvat, tuulivoimateollisuus jatkaa voimakasta lobbaustaan poliitikkojen suuntaan. Kriittiset asukkaat kertovat, että heidän huoliaan vähätellään ja että hankkeiden vastustajia pyritään mustamaalaamaan.

Aiemmin paljastuneet ympäristöpuutteet ja turvallisuusriskit eivät ole hidastaneet teollisuuden etenemistä, mikä herättää kysymyksen: kuka kantaa vastuun, kun vihreän siirtymän nimissä rakennettu infrastruktuuri alkaa kirjaimellisesti hajota käsiin?

Dokumenttisarja nosti ongelmat jo esiin

Samnytt julkaisi jo vuonna 2021 dokumenttisarjan, jossa käytiin läpi tuulivoiman varjopuolia ja teollisuuden toimintatapoja. Sarja nosti esiin juuri niitä ongelmia, jotka nyt toistuvat Björkvattnetissa – mutta tuolloin kritiikki sivuutettiin.

Nyt, kun turbiinien lavat lentelevät pitkin metsiä, moni kysyy: olisiko varoituksiin pitänyt suhtautua vakavammin?

Lue lisää aiheesta: