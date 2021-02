Jean Raspailin maahanmuuttodystopia ”Pyhien leiri” ilmestyy suomeksi

Kiuas Kustannus julkaisee helmikuussa suomenkielisen laitoksen ranskalaisen Jean Raspailin maahanmuuttoa käsittelevästä dystopiaromaanista ”Pyhien leiri” (Le camp des saints, 1973).

Ilmestyessään vuonna 1973 ”Pyhien leiri” herätti sekä paheksuntaa että ihailua. Kirjaa on luonnehdittu räikeän rasistiseksi mutta myös profeetalliseksi ja haastavaksi. Sen kaunokirjalliset ansiot on tunnustettu yleisesti. Vuonna 2011 romaanin uusi painos nousi Ranskan bestsellerlistoille, ja vuoden 2015 siirtolaiskriisi lisäsi kansainvälistä kiinnostusta sitä kohtaan. Kirja oli otsikoissa Suomessakin, kun Donald Trumpin neuvonantajana toiminut Steve Bannon viittasi siihen useissa puheissaan. Aiemmin ”Pyhien leiri” on käännetty englanniksi, saksaksi, afrikaansiksi, puolaksi, portugaliksi, espanjaksi ja hollanniksi.

”Pyhien leiri” kuvaa tilannetta, jossa salaperäinen ”pyhä mies” organisoi miljoonapäisen intialaisen köyhälistöjoukon purjehtimaan Eurooppaan paremman tulevaisuuden toivossa. He saavat käyttöönsä laivoja ja lähtevät purjehtimaan kohti mitä tahansa maata, joka suostuu ottamaan heidät vastaan. Lopulta määränpääksi muodostuu Ranskan Riviera. Ranska joutuu mahdottoman valintatilanteen eteen. Tulijoiden vastaanottaminen tarkoittaisi kaaosta koko Euroopassa, laivojen käännyttäminen takaisin tarkoittaisi heidän kuolemaansa nälkään ja tauteihin. Yksille laivat ovat apokalyptinen uhka, toisille uuden ajan airuita.

Jean Raspail syntyi vuonna 1925. Hän oli ranskalainen tutkimusmatkailija, lehtimies ja kirjailija. Erityisesti Amerikan mantereella retkeillyt Raspail oli kiinnostunut globalisaation uhkaamista alkuperäiskansoista sekä kadonneista sivilisaatioista. Hänen kirjallinen tuotantonsa kattaa noin 50 teosta, joista romaaneja on toistakymmentä. Tuotannostaan Raspailille myönnettiin Ranskan akatemian palkinto, työstään tutkimusmatkailijana hän sai Ranskan maantieteellisen seuran palkinnon. Raspail kuoli 94 vuoden iässä vuoden 2020 kesäkuussa.

Kirjan on suomentanut Mika Keränen ja sen arvioitu ilmestymispäivä on 20.2.2021. ”Pyhien leiri” on ennakkotilattavissa Kiuas Kustannuksen verkkokaupasta.