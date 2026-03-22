Jimmie Åkesson haluaa kieltää muslimien ympärileikkaukset – mutta myöntää juutalaisille poikkeuksen

Åkessonin tuore linjaus ympärileikkauksista on jakanut Ruotsidemokraatit (SD) kahtia. Puheenjohtaja haluaa poikkeuksen juutalaisille, mutta puolueen kärkinimi Richard Jomshof vaatii täyskieltoa ilman poikkeuksia.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on avannut uuden rintaman Ruotsin kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Hän vaatii poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen täyskieltoa — mutta vain osalle väestöstä.

Åkessonin mukaan juutalaisille tulisi myöntää poikkeus, koska heillä on Ruotsissa ”kansallisen vähemmistön asema”. Muslimiyhteisölle hän ei vastaavaa statusta suostuisi antamaan.

”Juutalaisilla on historiallinen erityisasema Ruotsissa. Muslimiyhteisöllä ei ole”, Åkesson perusteli Kvartalille antamassaan haastattelussa.

Ruotsidemokraattien sisällä kuohahtaa – Jomshof ei niele Åkessonin mallia

Puolueen sisällä Åkessonin linjaus on aiheuttanut välittömän vastareaktion. Ruotsidemokraattien keskeinen hahmo Richard Jomshof ilmoitti X:ssä, ettei hyväksy minkäänlaisia poikkeuksia.

”Tässä asiassa emme ole samaa mieltä. Kielto on oltava ehdoton”, Jomshof kirjoitti.

Jomshofin mukaan uskonnolliset rituaalit eivät voi mennä lapsen fyysisen koskemattomuuden edelle — ei juutalaisilla, ei muslimeilla, ei kenelläkään.

Taustalla puoluekokouksen aloitteet ja Åkessonin Israel-linja

Ympärileikkauskeskustelu nousi pintaan ruotsidemokraattien kansallisilla päivillä, joissa useat aloitteet vaativat täyskieltoa. Puolueen työryhmä valmistelee parhaillaan konkreettista esitystä.

Åkessonin viimeaikainen Israel-myönteinen profiili on herättänyt kysymyksiä myös puolueen sisällä. Hän esiintyi hiljattain holokaustikonferenssissa Jerusalemissa ja korosti ”syvää sitoutumistaan” Israelin turvallisuuteen. Kritiikin mukaan nyt esitetty poikkeusmalli sopii tähän linjaan turhankin hyvin.

Kysymys, joka jakaa puolueen – ja koko Ruotsin

Åkessonin malli on herättänyt laajaa keskustelua: Onko oikein, että yksi uskonnollinen ryhmä saa erivapauden, kun toiselta se kielletään? Onko kyseessä kulttuurinen erityisasema vai poliittinen laskelmointi?

Ruotsidemokraattien sisällä taistelu jatkuu, ja puolueen johto joutuu nyt valitsemaan, kumpi linja voittaa: Åkessonin ”kompromissi” vai Jomshofin ehdoton yhdenvertaisuus.

Lue lisää aiheesta: