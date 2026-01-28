Jimmie Åkesson pakeni verissä päin – antisemitistinen painajainen johti sairaalaan ennen Israelin-matkaa

Ennen antisemitismikonferenssia Jerusalemissa Åkesson koki omituisen tapaturman: hän rysäytti unissaan päin peiliä paetessaan uhkaavaa, antisemitististä hahmoa.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson joutui ennen Israelin-matkaansa käymään päivystyksessä ja ottamaan useita tikkejä päähänsä — syynä ei ollut poliittinen välikohtaus, vaan yöllinen painajainen, joka päättyi veriseen törmäykseen makuuhuoneessa.

Åkesson kertoo Expressenille, että unessa häntä jahtasi ”aggressiivinen antisemitisti”, jonka huudot ja käytös olivat niin uhkaavia, että hän yritti unissaan väistää hyökkäystä. Yritys päättyi siihen, että hän rysäytti hereillä ollessaan päin peiliä ja yöpöytää.

– Hän oli todella antisemitistinen ja karjui jotain kielellä, jota en edes tunnistanut. Mutta oli täysin selvää, että kyseessä oli jonkinlainen aggressiivinen islamisti, Åkesson kuvailee Expressenille.

Herätessään hän huomasi kasvonsa veressä ja joutui kiireesti sairaalaan. Silmäkulmaan laitettiin kuusi tikkiä.

Tapaturma oli lähellä sotkea koko Israelin-matkan, jossa Åkesson piti tiistaina voimakkaan puheenvuoron antisemitismiä vastaan Jerusalemissa järjestetyssä konferenssissa. Illallinen jäi väliin, mutta muuten hän kertoo toipuneensa nopeasti.

Åkessonin mukaan se, että hän sai pitää antirasistisen puheensa Jerusalemissa, osoittaa Ruotsidemokraattien tehneen pesäeron menneisyyden varjoihin:

– Israel on selvästi nähnyt, että olemme tehneet tiliä historiamme kanssa, hän sanoo.

